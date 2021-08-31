BELEDİYE YARIŞMA AÇTI; İLK DEFA AŞI OL BİLGİSAYAR KAZAN

İlk defa aşı olana belediyeden bilgisayar

Bu haber 2021-08-31 15:32:44 eklenmiş ve 10 kez görüntülenmiştir.

İlk defa aşı olana belediyeden bilgisayar

Akyazı belediye başkanı Bilal Soykan 31 Ağustos 4 Eylül arasında ilk kez aşı 18-30 arası vatandaşlara çekilişle 6 adet bilgisayar vereceğini açıkladı.

Akyazı’da 31 Ağustos Salı gününden başlayarak 14 Eylül Salı gününe kadar Saat:10.00 ile 15.30 arasında Salı ve Perşembe günleri Akyazı İlçe Sağlık Merkezi bahçesi (Hastane Mah.) Covid-19 aşısı uygulaması yapılacak.

Akyazı belediyesi bu aşı kampanyasına katılan ve İlk defa aşı olan 18-30 yaş arası vatandaşlara çekilişle 6 adet dizüstü bilgisayar hediye edecek.