Anasayfa
Gazeteler
Üye Girişi
Yeni Kayıt
Akyazı Güncel
Akyazı Asayiş
Akyazı Magazin
Akyazı Siyaset
Akyazı Spor
Vefat
Videolar
Eğitim
Saglık
TÜMÜ
RSS / XML
Mobil Site
Sitene Ekle
Künye
İletişim
MUHTARLAR DERNEĞİ BAŞKANI YAŞAR KAHRAMAN

MUHTARLAR DERNEĞİ BAŞKANI YAŞAR KAHRAMAN "BU ZAFER ŞANLI ZAFERİMİZDİR"

CHP AKYAZI’DAN 30 AĞUSTOS MESAJI

CHP AKYAZI’DAN 30 AĞUSTOS MESAJI

BİR ZAMANLAR GÜREŞTİKLERİ ÇİMENLERDE ŞİMDİ HAKEMLİK YAPIYORLAR

BİR ZAMANLAR GÜREŞTİKLERİ ÇİMENLERDE ŞİMDİ HAKEMLİK YAPIYORLAR

TÜRKİYE BADMİNTON FEDERASYONU BAŞKANI ÖZMEKİK AKYAZI’DA İNCELEMELERDE BULUNDU

TÜRKİYE BADMİNTON FEDERASYONU BAŞKANI ÖZMEKİK AKYAZI’DA İNCELEMELERDE BULUNDU

BELEDİYE YARIŞMA AÇTI; İLK DEFA AŞI OL BİLGİSAYAR KAZAN

BELEDİYE YARIŞMA AÇTI; İLK DEFA AŞI OL BİLGİSAYAR KAZAN

BELEDİYE HAYVAN BARINAĞI ULUSAL MEDYADA

BELEDİYE HAYVAN BARINAĞI ULUSAL MEDYADA

BELEDİYE HAYVAN BARINAĞI ULUSAL MEDYADA

Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan tarafından yapımı tamamlanan ve 24 saat hizmet verecek
Bu haber 2021-08-31 14:12:33 eklenmiş ve 17 kez görüntülenmiştir.

 Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan tarafından yapımı tamamlanan ve 24 saat hizmet verecek olan ‘Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi ‘ İhlas haber ve Mynet haber ile ülke gündemine girdi.

Açılış töreninde konuşan Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan, “Bakımevimizde sahipsiz ve güçten düşmüş hayvanların toplatılması kısırlaştırılması, aşılanması, gerekli tıbbi bakımlarının yapılması, işaretlenmesi, alındığı ortama geri bırakılması, sahiplendirmenin kayıt altına alınması işlemlerini yapmaktayız. Sevgimize her zaman sevgi ile karşılık veren ve menfaat gütmeyen hayvanlar bizler için birer nimettir” dedi.

 

 
ETİKETLER :
Yorumlar
Adınız :
E-Mail :
Başlık :
Yorumunuz :
Güvenlik :
Değiştir  
Toplam 0 yorum. Tüm yorumları okumak için tıklayın.
Diğer Akyazı Asayiş haberleri
15:45 - CHP AKYAZI’DAN 30 AĞUSTOS MESAJI
ZAFER, ZAFER BENİMDİR DİYEBİLENİNDİR…...
15:35 - BELEDİYE YARIŞMA AÇTI; İLK DEFA AŞI OL BİLGİSAYAR KAZAN
İlk defa aşı olana belediyeden bilgisayar...
14:17 - BELEDİYE HAYVAN BARINAĞI ULUSAL MEDYADA
Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan tarafından yapımı tamamlanan ve 24 saat hizmet verece...
00:07 - Fındık dolandırıcılarına meydan dayağı
Düzce’den Akyazı’ya gelerek piyasa fiyatlarından 1 ila 1,5 TL pahalıya fındık aldığını söy...
01:16 - KÖYLÜ PAZARINDA HIRSIZLIK OLAYI KAMERAYA TAKILDI
Kuzuluk Orta Mahallede dün akşam saatlerine iki genç hırsız önce evleri kolaçan ettiler ...
01:14 - Başkan Soykan Teyzesini Toprağa Verdi
Akyazı belediye başkanı Bilal Soykan’ın yaşlılığa bağılı hastalıkları sonucu hayatını kayb...
Köşe Yazarları
 ‹ 
 › 
TÜMÜ +
Döviz Kurları
bizimakyazi.com
© Copyright 2021 akyazı. Tüm hakları saklıdır. Bu site Gazi SOFT haber yazılımı alt yapısı ile yapılmıştır.
BÖLGE HABERLERİ