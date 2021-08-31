BELEDİYE HAYVAN BARINAĞI ULUSAL MEDYADA

Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan tarafından yapımı tamamlanan ve 24 saat hizmet verecek

Bu haber 2021-08-31 14:12:33 eklenmiş ve 17 kez görüntülenmiştir.

Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan tarafından yapımı tamamlanan ve 24 saat hizmet verecek olan ‘Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi ‘ İhlas haber ve Mynet haber ile ülke gündemine girdi.

Açılış töreninde konuşan Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan, “Bakımevimizde sahipsiz ve güçten düşmüş hayvanların toplatılması kısırlaştırılması, aşılanması, gerekli tıbbi bakımlarının yapılması, işaretlenmesi, alındığı ortama geri bırakılması, sahiplendirmenin kayıt altına alınması işlemlerini yapmaktayız. Sevgimize her zaman sevgi ile karşılık veren ve menfaat gütmeyen hayvanlar bizler için birer nimettir” dedi.