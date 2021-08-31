30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI 99. YILI İLÇEMİZDE COŞKUYLA KUTLANDI

30 Ağustos Zafer Bayramı anısına düzenlenen bisiklet turu ve halk yürüyüşü;

Bu haber 2021-08-31 07:13:51 eklenmiş ve 26 kez görüntülenmiştir.