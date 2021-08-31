30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI 99. YILI İLÇEMİZDE COŞKUYLA KUTLANDI

30 Ağustos Zafer Bayramı anısına düzenlenen bisiklet turu ve halk yürüyüşü; Akyazı Gençlik ve Spor ilçe müdürlüğü önünden başlayarak Akyazı Sosyal Gelişim merkezinde sona erdi.
İlçe Kaymakamımız, Belediye Başkanımız, Başsavcımız, Parti başkanlarımız Polis ve jandarma eşliğinde gençlerimiz birlikte bisiklet turu ve halk yürüyüşü gerçekleştirildi.
Akyazı Sosyal Gelişim Merkezi önüne gelen yürüyüşe katılan vatandaşlar ve bisikletliler ilginç görüntüler oluşturdular. Buradaki kutlama Emekli Öğretmen Kenan Certel eşliğinde; Saygı duruşu, İstiklal Marşı ile başladı. Ardından hep birlikte Atatürk marşı ve 10. Yıl marşı söyleyen topluluk daha sonra da çalan müzik eşliğinde horon oynayarak 30 Ağustos Zafer bayramı coşkusu yaşadılar.