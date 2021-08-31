ŞAMPİYONLUK BOLUSPOR KULÜBÜNÜN

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30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısı ile Akyazı'da Merhum Ali Naci Fazlıoğlu anısına düzenlenen
Bu haber 2021-08-31 07:06:27 eklenmiş ve 27 kez görüntülenmiştir.

 

30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısı ile Akyazı'da  Merhum Ali Naci Fazlıoğlu anısına düzenlenen U-12 Futbol turnuvasında finale kalan Sakarya Futbol kulübü ile Bolu Spor arasında gerçekleşti.

Akyazı Kaymakamı Yakup Güney, Belediye Başkanı Bilal Soykan, Cumhuriyet Başsavcısı Ufuk Turan, Ak Parti İlçe Başkanı Mesut Ekrem,  Milliyetçi Hareket Partisi İlçe Başkanı Ali Dertli ve MHP’li Belediye Meclis üyesi Furkan Çakıroğlu final maçını tribünden izlediler. 

Oynanan final maçında Bolu Spor Sakarya Futbol Kulübünü 1-0 yenerek şampiyon oldu.

Şampiyon Bolusporun kupası İlçe Kaymakamı Yakup Güney ve Belediye Başkanı Bilal Soykan  birlikte verdiler.

Belediye Başkanı Bilal Soykan; Bu yıl 3. Sü düzenlenen turnuvada 1. Olan Bolu sporu tebrik ederek, katılan tüm sporculara teşekkür etti.

 
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