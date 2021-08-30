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ZAFER BAYRAMI TÖRENLERLE KUTLANDI

ZAFER BAYRAMI TÖRENLERLE KUTLANDI

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30 Ağustos Zafer Bayramının 99. Yıldönümü tüm yurtta olduğu gibi
Bu haber 2021-08-30 10:24:22 eklenmiş ve 145 kez görüntülenmiştir.

 

30 Ağustos Zafer Bayramının 99. Yıldönümü tüm yurtta olduğu gibi Akyazı’da da törenlerle kutlandı.

Akyazı’daki ilk tören Atatürk anıtı önünde yapıldı.

Saat 09.00 da Kaymakam Yakup Güney, Belediye Başkanı Mehmet Öztürk anıta çelenk koyarak saygı duruşunda bulundu. İstiklal Marşı’nın söylenmesinin ardından J.Üçvş Gökhan Limoncu günün anlam ve önemini belirten konuşmasını yaptı.

 Daha sonra ise Kaymakam Yakup Güney Makamında tebrikleri kabul etti.

30 Ağustos Zafer Bayramı törenlerine Kaymakam Yakup Güney, Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Öztürk, Askeri erkan, Siyasi partilerin başkan ve yöneticileri, bazı daire amirleri, gaziler ve vatandaşlar katıldı.

 Saat 14.00 ten itibaren ise İlçe spor Müdürlüğünce hazırlanan futbol turnuvası, gençlik yürüyüşü ve saat 20.00 de Sosyal gelişim merkezi önünde eğlence programı uygulanacak.

 

 
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