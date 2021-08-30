30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI PROGRAMI KUTLANIYOR

30 Ağustos Zafer Bayramının 99. Yılı bütün yurtta olduğu gibi Akyazı’da da çeşitli etkinliklerle kutlanacak.
PROGRAM ŞÖYLE:
1-30 Ağustos 2021 Saat 09.00:
· ATATÜRK ANITINA ÇELENK KOYMA
· SAYGI DURUŞU VE İSTİKLAL MARŞI
· PROGRAM VE KONUŞMALAR
2) 30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI U-12 ALİ NACİ FAZLIOĞLU FUTBOL TURNUVASI
YER: BATAKKÖY SENTETİK ZEMİNLİ FUTBOL SAHASI
BAŞLANGIÇ SAATİ:10.00
BİTİŞ SAATİ: 19.00
SAKARYA GENÇLİK MERKEZİNE AİT GENÇLİK LİDERLERİ TARAFINDAN ETKİNLİKLER. (MAS GÜREŞİ-MATRAK-OKÇULUK-MASA TENİSİ VS.)
GENÇ KIZILAY EKİBİ TARAFINDAN STAND AÇILIP KAN BAĞIŞI VE KÖK HÜCRE HAKKINDA BİLGİLENDİRME YAPILMASI.
SAAT14:00: FUTBOL TURNUVASINA KATILIM SAĞLAYAN TAKIMLARLA SEROMONİ YAPILMASI.
- SAYGI DURUŞU
- İSTİKLAL MARŞININ OKUNMASI
- İLÇE SPOR MÜDÜRÜ K.ADEM ALTUN TARAFINDAN TURNUVA HAKKINDA KONUŞULMA YAPILMASI
- TURNUVAYA KATILIM SAĞLAYAN TAKIMLARA PLAKET TAKDİMİNİN YAPILMASI
- TURNUVAYA KATILIM SAĞLAYAN SPORCULARAKATILIM BELGESİNİN VERİLMESİ
- ALİ NACİ FAZLIOĞLU AİLESİNE PLAKET TAKDİMİ
- SÜPER LİG FUTBOL HAKEMİMİZ ATİLLA KARAOĞLANA PLAKET TAKDİMİ
- AKYAZI BELEDİYE BAŞKANLIĞI TARAFINDAN TURNUVAYA KATILIM SAĞLAYAN FUTBOL TAKIMLARINA YEMEK İKRAMININ YAPILMASI.
3 – 30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI ANISINA BİSİKLET TURU VE YÜRÜŞÜ
- BAŞLANGIÇ SAATİ: 20.00 AKYAZI GENÇLİK VE SPOR İLÇE MÜDÜRLÜĞÜ ÖNÜNDE HAREKET
- BİSİKLETLERLE HAZIR OLUNULMASI
- TÜRK BAYRAĞI VE ATATÜRK TİŞÖRTLERİNİN DAĞITILMASI
- AKYAZI GENÇLİK VE SPOR İLÇE MÜDÜRLÜĞÜ ÖNÜNDEN; BİSİKLETLİ VATANDAŞLARIN VE HALK YÜRÜYÜŞÜNÜN BAŞLAYIP ADA CADDESİ BOYUNCA POLİS VE JANDARMA EŞLİĞİNDE BAŞLAYACAK OLUP YENİ CAMİİ ÖNÜNDEN SOSYAL GELİŞİM MERKEZİNİN ÖNÜNDE SON BULACAK.
- SOSYAL GELİŞİM MERKEZİ ÖNÜNDE:
♦ SES SİSTEMİNİN KURULU OLUP
♦ SAYGI DURUŞU
♦ İSTİKLAL MARŞI OKUNMASI
♦ 10. YIL MARŞININ OKUNMASI (EMEKLİ ÖĞRETMEN KENAN CERTEL TARAFINDAN)
♦ GELECEĞİMİZİN TEMİNATI OLANGENÇLERİMİZ TARAFINDAN BİREYSEL MÜZİK PERFORMANSLARININ SUNULMASI