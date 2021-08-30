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30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI PROGRAMI KUTLANIYOR

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Fındık dolandırıcılarına meydan dayağı

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YENİLENEN BARAKA CAMİİNİN AÇILIŞI YAPILDI

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30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI PROGRAMI KUTLANIYOR

30 Ağustos Zafer Bayramının 99. Yılı bütün yurtta olduğu gibi Akyazı’da
Bu haber 2021-08-30 00:24:26 eklenmiş ve 45 kez görüntülenmiştir.

 

30 Ağustos Zafer Bayramının 99. Yılı bütün yurtta olduğu gibi Akyazı’da da çeşitli etkinliklerle kutlanacak.

PROGRAM ŞÖYLE:

1-30 Ağustos 2021 Saat 09.00:

·         ATATÜRK ANITINA ÇELENK KOYMA

·         SAYGI DURUŞU VE İSTİKLAL MARŞI

·         PROGRAM VE KONUŞMALAR

2) 30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI U-12 ALİ NACİ FAZLIOĞLU FUTBOL TURNUVASI

YER: BATAKKÖY SENTETİK ZEMİNLİ FUTBOL SAHASI

BAŞLANGIÇ SAATİ:10.00

BİTİŞ SAATİ: 19.00

SAKARYA GENÇLİK MERKEZİNE AİT GENÇLİK LİDERLERİ TARAFINDAN ETKİNLİKLER. (MAS GÜREŞİ-MATRAK-OKÇULUK-MASA TENİSİ VS.)

GENÇ KIZILAY EKİBİ TARAFINDAN STAND AÇILIP KAN BAĞIŞI VE KÖK HÜCRE HAKKINDA BİLGİLENDİRME YAPILMASI.

SAAT14:00: FUTBOL TURNUVASINA KATILIM SAĞLAYAN TAKIMLARLA SEROMONİ YAPILMASI.

- SAYGI DURUŞU

- İSTİKLAL MARŞININ OKUNMASI

- İLÇE SPOR MÜDÜRÜ K.ADEM ALTUN TARAFINDAN TURNUVA HAKKINDA KONUŞULMA YAPILMASI

- TURNUVAYA KATILIM SAĞLAYAN TAKIMLARA PLAKET TAKDİMİNİN YAPILMASI

- TURNUVAYA KATILIM SAĞLAYAN SPORCULARAKATILIM BELGESİNİN VERİLMESİ

- ALİ NACİ FAZLIOĞLU AİLESİNE PLAKET TAKDİMİ

- SÜPER LİG FUTBOL HAKEMİMİZ ATİLLA KARAOĞLANA PLAKET TAKDİMİ

- AKYAZI BELEDİYE BAŞKANLIĞI TARAFINDAN TURNUVAYA KATILIM SAĞLAYAN FUTBOL TAKIMLARINA YEMEK İKRAMININ YAPILMASI.

3 – 30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI ANISINA BİSİKLET TURU VE YÜRÜŞÜ

-          BAŞLANGIÇ SAATİ: 20.00 AKYAZI GENÇLİK VE SPOR İLÇE MÜDÜRLÜĞÜ ÖNÜNDE HAREKET

-          BİSİKLETLERLE HAZIR OLUNULMASI

-          TÜRK BAYRAĞI VE ATATÜRK TİŞÖRTLERİNİN DAĞITILMASI

-          AKYAZI GENÇLİK VE SPOR İLÇE MÜDÜRLÜĞÜ ÖNÜNDEN; BİSİKLETLİ VATANDAŞLARIN VE HALK YÜRÜYÜŞÜNÜN BAŞLAYIP ADA CADDESİ BOYUNCA POLİS VE JANDARMA EŞLİĞİNDE BAŞLAYACAK OLUP YENİ CAMİİ ÖNÜNDEN SOSYAL GELİŞİM MERKEZİNİN ÖNÜNDE SON BULACAK.

-          SOSYAL GELİŞİM MERKEZİ ÖNÜNDE:

        SES SİSTEMİNİN KURULU OLUP

        SAYGI DURUŞU

        İSTİKLAL MARŞI OKUNMASI

        10. YIL MARŞININ OKUNMASI (EMEKLİ ÖĞRETMEN KENAN CERTEL TARAFINDAN)

        GELECEĞİMİZİN TEMİNATI OLANGENÇLERİMİZ TARAFINDAN BİREYSEL MÜZİK PERFORMANSLARININ SUNULMASI
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