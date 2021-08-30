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Fındık dolandırıcılarına meydan dayağı

Düzce’den Akyazı’ya gelerek piyasa fiyatlarından 1 ila 1,5 TL pahalıya fındık aldığını söyleyen
Bu haber 2021-08-30 00:04:49 eklenmiş ve 25 kez görüntülenmiştir.

 

Düzce’den Akyazı’ya gelerek piyasa fiyatlarından 1 ila 1,5 TL pahalıya fındık aldığını söyleyen aldığı Fındıkları kantar hilesiyle tartarak vatandaşları dolandırıp haksız kazanç sağlayanlar ile Fındık üreticileri arasında tartışma çıkınca dolandırıcılar meydan dayağı yediler.

İddialara göre Düzce ilinden 81 plakalı bir kamyonetlerle Sakarya gelerek Fındıkçıların dolandırıldığı haberi ilçede sıkça konuşulurken Akyazı ve Karapürçek İlçelerine gelerek piyasanın üstüne fındık aldıklarını söyleyen şahıslar aldıkları Fındığı tartarken kantar hilesi yaptığı iddia edilince ortalık karıştı.

İddialara göre Fındığını satmak isteyen vatandaş Düzce ilinden gelen Fındık tüccarları ile pazarlığa girdi. Alım fiyatını üzerinde fiyat teklifi alınca daha önce tarttığı ve 3 ton gelen Fındığı tekrar tarttırdı. Daha önceki tartıda 3 ton gelen Fındık 2 ton 550 kilo gelince tartışma başladı.

Fındığı almak için çabalayan dolandırıcıları oyalayan vatandaş olayı Jandarmaya da haber verdiler olay yerine gelen Jandarma fındık kamyona yüklenirken şahısları yakaladı. Burada çıkan arbedede dolandırıcı Fındık tüccarı vatandaşlar tarafından linç edilmek istendi araya jandarma girerince çıkacak olumsuzlukları engelledi.

Fındık tüccarları Fındıkçılar tarafından darp edilirken Jandarma araya girerek tüccarları linç olmaktan kurtardı. Öte yandan Fındık almaya gelen sözde tüccarların geldiği Kamyonette 2 farklı firmanın olduğu gözlenirken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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