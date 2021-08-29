Anasayfa
Gazeteler
Üye Girişi
Yeni Kayıt
Akyazı Güncel
Akyazı Asayiş
Akyazı Magazin
Akyazı Siyaset
Akyazı Spor
Vefat
Videolar
Eğitim
Saglık
TÜMÜ
RSS / XML
Mobil Site
Sitene Ekle
Künye
İletişim
30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI PROGRAMI KUTLANIYOR

30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI PROGRAMI KUTLANIYOR

Fındık dolandırıcılarına meydan dayağı

Fındık dolandırıcılarına meydan dayağı

Karasu'da boğulma tehlikesi geçirmişti

Karasu'da boğulma tehlikesi geçirmişti

MUHTARLAR ESKİ GÜNLERİNİ YAD ETTİLER

MUHTARLAR ESKİ GÜNLERİNİ YAD ETTİLER

KAN BANKASI AKYAZI’DAN 39 ÜNİTE DAHA KAN BAĞIŞI

KAN BANKASI AKYAZI’DAN 39 ÜNİTE DAHA KAN BAĞIŞI

YENİLENEN BARAKA CAMİİNİN AÇILIŞI YAPILDI

YENİLENEN BARAKA CAMİİNİN AÇILIŞI YAPILDI

KAN BANKASI AKYAZI’DAN 39 ÜNİTE DAHA KAN BAĞIŞI

Kan bağışı bakımından Sakarya’nın ilçeleri arasında birinciliği kimseye kaptırmayan
Bu haber 2021-08-29 16:10:06 eklenmiş ve 34 kez görüntülenmiştir.

 

Kan bağışı bakımından Sakarya’nın ilçeleri arasında birinciliği kimseye kaptırmayan Akyazı 27 Ağustos Cuma günü bağış toplamak için gelen Kızılay ekibini her zaman olduğu gibi bu defa da boş göndermedi 39 ünite kan bağışı yaparak “ bağışta ben liderim öyle de kalmaya devam edeceğim “ dedirtti.

 Kızılay Akyazı temsilcisi Mustafa Birincioğlu kan bağışlamanın çok önemli olduğunun altını çizdi ve bağışta bulunanlara teşekkür etti.

 

 
ETİKETLER :
Yorumlar
Adınız :
E-Mail :
Başlık :
Yorumunuz :
Güvenlik :
Değiştir  
Toplam 0 yorum. Tüm yorumları okumak için tıklayın.
Diğer Akyazı Güncel haberleri
00:25 - 30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI PROGRAMI KUTLANIYOR
30 Ağustos Zafer Bayramının 99. Yılı bütün yurtta olduğu gibi Akyazı’da...
16:12 - KAN BANKASI AKYAZI’DAN 39 ÜNİTE DAHA KAN BAĞIŞI
Kan bağışı bakımından Sakarya’nın ilçeleri arasında birinciliği kimseye kaptırmayan...
23:16 - YENİLENEN BARAKA CAMİİNİN AÇILIŞI YAPILDI
Tadilatı tamamlanan ve yeni bir yüze kavuşan Akyazı Baraka...
22:48 - Başkan Soykan’a “Yılın Şefkat İnsani Plaketi”
Geçtiğimiz günlerde Akyazı Dokurcun Beyciler Mahallesinde yaşanan Sel felaketinde 100 yaşı...
22:45 - Dokurcunda Mobil PTT aracına tepki
Akyazı Dokurcun Mahallesinde PTT şubesinin kapanmasıyla, mobil hizmet aracı ile sağlanan...
22:34 - SESSİZ DOSTLARA SÜPER BAKIMEVİ
Akyazı Belediyesi güzel ve anlamlı bir hizmete imzasını attı. Türkormanköy Mahallesi sınır...
Köşe Yazarları
 ‹ 
 › 
TÜMÜ +
Döviz Kurları
bizimakyazi.com
© Copyright 2021 akyazı. Tüm hakları saklıdır. Bu site Gazi SOFT haber yazılımı alt yapısı ile yapılmıştır.
BÖLGE HABERLERİ