KAN BANKASI AKYAZI’DAN 39 ÜNİTE DAHA KAN BAĞIŞI

Kan bağışı bakımından Sakarya’nın ilçeleri arasında birinciliği kimseye kaptırmayan

Bu haber 2021-08-29 16:10:06 eklenmiş ve 34 kez görüntülenmiştir.

Kan bağışı bakımından Sakarya’nın ilçeleri arasında birinciliği kimseye kaptırmayan Akyazı 27 Ağustos Cuma günü bağış toplamak için gelen Kızılay ekibini her zaman olduğu gibi bu defa da boş göndermedi 39 ünite kan bağışı yaparak “ bağışta ben liderim öyle de kalmaya devam edeceğim “ dedirtti.

Kızılay Akyazı temsilcisi Mustafa Birincioğlu kan bağışlamanın çok önemli olduğunun altını çizdi ve bağışta bulunanlara teşekkür etti.