YENİLENEN BARAKA CAMİİNİN AÇILIŞI YAPILDI

Tadilatı tamamlanan ve yeni bir yüze kavuşan Akyazı Baraka

Bu haber 2021-08-27 23:13:13 eklenmiş ve 40 kez görüntülenmiştir.

Tadilatı tamamlanan ve yeni bir yüze kavuşan Akyazı Baraka Caminin açılışı Cuma namazı öncesi yapıldı.

Açılış kurdelesi Manisa Soma‘dan davet edilen imam hatip Halil Konakçı hoca, Cami Derneği başkan ve yönetimi ile Baraka Cami din görevlileri tarafından birlikte kesildi.

Açılış öncesi Akyazı İlçe Müftülüğünde görevli din görevlileri kuran-ı kerim ve ilahiler okudu. Açılış sonrasında ise Manisa Soma’nın ünlü din görevlisi Halil Konakçı yaklaşık bir saat vaaz ve nasihatta bulundu.

Halil Konakçı hocanın araka camiine geleceğine duyan cemaat cami içiyle birlikte trafiğe kapatılan yolu da doldurdu ve konuşmayı dikkatli ve sessiz bir şekilde dinledi.