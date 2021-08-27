Başkan Soykan’a “Yılın Şefkat İnsani Plaketi”

Geçtiğimiz günlerde Akyazı Dokurcun Beyciler Mahallesinde yaşanan Sel felaketinde 100 yaşındaki

Bu haber 2021-08-27 22:45:10 eklenmiş ve 63 kez görüntülenmiştir.

Geçtiğimiz günlerde Akyazı Dokurcun Beyceler Mahallesinde yaşanan Sel felaketinde 100 yaşındaki Ayşe Kılıç’ı kucağında taşıyarak kurtaran başkan Bilal Soykan’a Kanserder tarafından “Yılın Şefkat İnsani Plaketi” verildi.

Akyazı İlçesinde geçtiğimiz günlerde yaşanan Sel felaketi sonrası Dokurcun Beyceler Mahallesinde yaşanan Sel felaketinde selde mağdur kalan Ayşe Kılıç’ı kucağında taşıyarak kurtaran başkan Bilal Soykan’a Kanserder tarafından “Yılın Şefkat İnsani Plaketi” verildi.

Kanserder Yönetim Kurulu başkanı Nihal Akar ve Yönetim Kurulunda bulunan üyelerden oluşan Suzan Doğan Kamil, Ömer Soykan, Yılmaz Kara, Büşra Tuğba Özmen, Dilara Çolakoğlu’nun katılımlarıyla Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan'a anlamlı bir ziyaret gerçekleştirdi.

Yapılan açıklamada “Kanserder olarak toplumsal değerlere inanarak çalışmalar yapan konumu ve temsil ettiği kurum mevki amacıyla değil insani duygularla şefkatle hizmet etmenin en güzel örneğini teşkil eden Akyazı belediye başkanı Bilal Soykan geçen ay Akyazı’da yaşanan sel felaketinde selden yoğun etkilenen araçların ulaşımı risk teşkil eden bir evden ilerlemiş yaşından dolayı kaçıp kendini koruma gücü olamayan büyüğümüzü evine girip kucağına alarak kepçeye taşıyarak kurtarması ıslanmasın üşümesin düşüncesiyle kepçeye battaniye vb. örtülerle yer yaparak teyzeyi yerleştirip sel bölgesinden kurtarması ile güzel ve taktire şayan bir örnek teşkil etmiştir.

Kanserder olarak iyileri ve iyilikleri takdir etmek bu değerleri yasatır ve gelecek nesillere güzel örnek teşkil etmesi dileği ile;

Yılın Şefkat insani plaketimizi takdim ettik. Derneğimizin çalışmaları hakkında bilgiler verdik. Ayrıca ödülümüz başkan Soykan’a sürpriz oldu. Güzel ev sahipliği ve duyarlılığı için Akyazı Belediye başkanı Bilal Soykan’a ve özel kalem personeline sahsım ve yönetim kurulumuz adına teşekkür ederim” dedi. Ayrıca “18 yıl gönüllülük esasına dayalı Kanserde farkındalık çalışmalarıyla Ulusal ve Uluslararası platformlarda güzel örnekler teşkil eden STK’lar arasında yer almaktan Mutluyuz” dedi.

Akyazı Belediye başkanı Bilal Soykan Kanserder Yönetim Kurulu başkanı Nihal Akar ve yönetimine taktim ettikleri plaket için teşekkür etti.