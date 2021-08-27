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Dokurcunda Mobil PTT aracına tepki

Akyazı Dokurcun Mahallesinde PTT şubesinin kapanmasıyla, mobil hizmet aracı ile sağlanan
Bu haber 2021-08-27 22:43:04 eklenmiş ve 40 kez görüntülenmiştir.

 

 Akyazı Dokurcun Mahallesinde PTT şubesinin kapanmasıyla, mobil hizmet aracı ile sağlanan hizmetlerin az ve yetersiz kaldığını ifade eden mahalle sakinleri, şubenin yeniden açılmasını isterken Mobil araçtan hizmet almayarak tepkilerini gösterdiler.

Edinilen bilgilere göre Akyazı’ya Dokurcun Mahallesi’nde Belde iken Büyükşehir yasasıyla Mahalleye dönüşünce birçok resmi kurum tek tek kapandı.

Kapanan kurumlar arasında PTT Şubesi de bulunuyor, PTT şubesi kapanınca Dokurcuna  Hizmetleri Mobil hizmet Aracı tarafından karşılanmaya çalışılıyorlardı.

PTT kendi aralarından anlaşmazlık sonucu araç gönderememiş bu nedenle de Dokurcun’lular 4 aydır PTT hizmetlerinden mahrum kaldılar.

Sorun çözülüp 4 ay gibi bir süre sonra Dokurcuna gelen Mobil hizmet aracına tepki gösteren Mahalle halkı Mobil araçtan hiçbir hizmet almayarak tepki gösterdiler

Mahalle sakinleri, “Yetkililerden tek isteğimiz kapanan PTT şubesinin tekrar açılması. Bizim için haftada sadece 2 gün hizmet vermesi dahi yeterli olacak ” ifadelerini kullandılar.

 
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