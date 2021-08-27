Koronaya bir can daha verdik Yusuf Levent toprağa verildi

Akyazı Şerefiye Mahallesinde yaşayan yakalandığı Korona salgın hastalığı nedeniyle tedavi gördüğü

Bu haber 2021-08-27 22:41:59 eklenmiş ve 24 kez görüntülenmiştir.