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Koronaya bir can daha verdik Yusuf Levent toprağa verildi

Akyazı Şerefiye Mahallesinde yaşayan yakalandığı Korona salgın hastalığı nedeniyle tedavi gördüğü
Bu haber 2021-08-27 22:41:59 eklenmiş ve 24 kez görüntülenmiştir.

 

Akyazı Şerefiye Mahallesinde yaşayan yakalandığı Korona salgın hastalığı nedeniyle tedavi gördüğü Hastanede hayatını kaybeden 74 yaşındaki Yusuf Levent toprağa verildi.

Şerefiye Mahallesi halkından Sayit ve Recep Leven’tin babaları olan Yusuf Levent yakalandığı Koronavirüs salgın hastalığı nedeniyle kaldırıldığı Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi yoğun bakım ünitesinde hayatını kaybetti.

Yusuf Levent’in cenazesi bu gün Akyazı’ya bağlı Şerefiye Mahallesinde saat 11.00’de hanesinde alınan helallik sonrası Şerefiye aile mezarlığında toprağa verildi.
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