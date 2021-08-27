JUDOCULAR MADALYALARI TOPLADILAR MİLLİ OLDULAR

Karaman ilinde 26-29 Ağustos tarihinde düzenlenen Gençler ve Büyükler

Bu haber 2021-08-27 22:36:36 eklenmiş ve 38 kez görüntülenmiştir.

Karaman ilinde 26-29 Ağustos tarihinde düzenlenen Gençler ve Büyükler Türkiye Kuraş Şampiyonsına Akyazı ve Karapürçek ilçelerimizden 4 sporcumuz ile Gençler kategorisinde müsabakalara katılan takımımız büyük başarı elde etti.

Bugün sona eren GençlerTürkiyeşampiyonasında sporcularımız Başarıları ile göğsümüzü kabarttı..

Madalya alan Sporcular Millitakımda ülkemizi temsil etmeye hak kazandı..

İlçelerimizin antrenörlüğünü yapan Neslihan CAN yaptığı açıklamada; Kuraş Branşı IX.Yüzyıldanberi var olan Orta Asya'dan Dünyaya yayılmış anavatanı Özbekistan olan bir spor Judo ve Güreşe benziyor; Sporcularımız ilk defa geçen yıl bu spora yarışmacı olarak katıldı ve güzel sonuçlar elde ettik. Bu sene de Emeklerinin karşılığını kürsüde yaşadılar inşallah daha Nice başarılarını göreceğiz; Sağlık sıkıntıları sebebiyle heyecanlarını uzaktan paylaşabildim; Yardımcı Antrenörümüz Görkem Güneş Sporcularımıza refakat etti.

Bizlerden desteklerini esirgemeyen Sakarya Gençlik ve Spor İl Müdürümüz Sayın Arif ÖZSOY Beye, Akyazı Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Adem ALTUN Beye ve Karapürçek İlçe Spor Müdürü Bülent HİKMET Beye teşekkür etmeyi bir borç bilirim.

Müsabakaya katılmamız için bizlere sponsor olan değerli iş adamı KeskinTicaret Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Seyit KESKİN beye sağladığı destekten ötürü kendisine teşekkür ederiz.

Karaman ilinde yapılan Gençler Türkiye Kuraş Şampiyonasında Dereceye Giren Sporcularımız;

-48 Kg Türkiye 3.sü Hatice Sıla Tekir

-52 Kg Türkiye 3. Gökçe Güneş

-48 Kg Türkiye 5. Zeynep Serra Üstün

-60 Kg da Emirhan Doğan

İlçemizi ve ilimizi Başarıyla temsil etmişlerdir..