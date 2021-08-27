AKYAZI HIZLA KIZARIYOR ALDIRIŞ EDEN YOK

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Akyazı’da koronavirüs salgını hızla yayılıyor, sadece dün yapılan testlerde 61 kişi pozitif çıkarken
Bu haber 2021-08-27 22:34:35 eklenmiş ve 70 kez görüntülenmiştir.

 

Akyazı’da koronavirüs salgını hızla yayılıyor, sadece dün yapılan testlerde 61 kişi pozitif çıkarken 53 evde 104 kişi temaslı olarak karantina altına alındı, İlçede toplam 280 evde Bin kişinin üzerinde karantina altında vatandaş var.

Akyazı’da Koronavirüs salgın hastalığı her geçen gün artıyor, Akyazı’da sadece dün yapılan testlerde 61 kişinin test sonucu pozitif çıkarken 53 evde 104 kişi karantina altına alındı, Bu sadece dün yaşananlar.

İlçede her gün olmasa da gün aşırı Koronadan hayatını kaybedenlerin cenazeleri toprağa verilirken genel durumda vahim Akyazı’da 280 ev ve bini aşkın kişi karantina altında yaşıyor. Akyazı Devlet Hastanesinde ise ortalama 30 kişi tedavi görürken yoğun bakımlık hastalar ise Sakarya’ya sevk ediliyorlar

 
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