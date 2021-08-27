SESSİZ DOSTLARA SÜPER BAKIMEVİ

Akyazı Belediyesi güzel ve anlamlı bir hizmete imzasını attı. Türkormanköy Mahallesi sınırları

Bu haber 2021-08-27 22:26:04 eklenmiş ve 80 kez görüntülenmiştir.

Akyazı Belediyesi güzel ve anlamlı bir hizmete imzasını attı. Türkormanköy Mahallesi sınırları içinde yaptığı “sokak hayvanları geçici bakımevi” düzenlenen görkemli bir törenle hizmete sokuldu.

Düzenlenen açılış töreni saygı duruşu ve istiklal marşının söylenmesi ile başladı. Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan, Sakarya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter yardımcısı Bederullah Elçin, Akyazı Kaymakamı Yakup Güney, AK Parti Sakarya Milletvekili Çiğden Erdoğan Atabek ve AK Parti Sakarya Milletvekili ve Genel Başkan yardımcısı Ali İhsan Yavuz düzenlenen törende birer konuşma yaptılar.

Konuşmaların tamamlanmasının ardından törene katılan protokol üyeleri toplu bir şekilde açılış kurdelesini kesti ve anlamı büyük tesisi hizmete açtılar.

Yapımına 2018 yılında başlanan ve 2021 yılı Ağustos ayında tamamlanan sokak hayvanları geçici bakımevi 9 bin 994 M2 lik alanda kuruldu ve 700 bin liraya mal oldu.

2 bin M2. lik bölümünde acil müdahale ve küçük çaplı operasyonların yapılabildiği ameliyathane ve idari bina ile 10 adet hayvanın barınabileceği müşahade alanı, hasta bakım, engelli karantina, anne baba alanı 26 adet kapalı kafes bulunuyor. Geriye kalan yaklaşık 8 bin M2. lik alanda ise konumlandırılan kafesler ve çevresini yaklaşık 300 sokak hayvanı rehabilite sürecinde barındırma ve amaçlı olarak kullanılacak.

Bakımevinde ayrıca sahipsiz ve güçten düşmüş hayvanların toplatılması, kısırlaştırılması, aşılanması, gerekli tıbbi bakımlarının yapılması, işaretlenmesi, alındığı ortama geri bırakılması, sahiplendirilmesi için gerekli olan kayıt işlemleri yapılacak.

Bakımevinde 1 Veteriner hakim ve 7 personel görev yapacak. Veteriner Hakimin göreve başladığı Temmuz ayından buyana bakımevinde 35 adet kedi, 108 adet köpek kısırlaştırılmış ve 43 adet hayvanında tedavisinin tamamlandığı Belediye Başkanı Bilal Soykan tarafından açıklandı.

Bilal Soykan açıklamasının bir bölümünde de şunları belirtti “ Hiçbir hayvanın incitilmediği ve haklarının eksiksiz teslim edildiği bir dünya umuduyla bu barınağımızı sessiz dostlarımızın hizmetine açıyoruz. Hayırlı olsun”

Bilal Soykan konuşmasını tamamladıktan sonra çeşitli hayvan sever dernekleri ve çocuk kulübü üyeleri kendisine çiçek ve plaket takdiminde bulundular ve hayvanlar için gösterdiği bu olumlu çalışma içinde kendisine teşekkür ettiler.

Düzenlenen törene konuşma yapanların dışında AK Parti İl Başkanı Yunus Tever, Pamukova belediye başkanı Güven Öğün ve Karapürçek Belediye Başkanı Orhan Yıldırım, Siyasi Partilerin İlçe başkanları, Orman Bölge Müdürü Ziya Polat, SASKİ Yiğit Turan ve AĞDAŞ Genel Müdürü Kenan Demir, Sakarya Gazeteciler Birliği Başkanı Zeki Aydıntepe, Emniyet ve Jandarma yetkilileri, Belediye Meclis Üyeleri, Akyazı Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Yavuz Tepeçınar ve yardımcısı Dr. Savaş Taşkıran ve bazı daire Müdürleri, Akyazı Muhtarlar Derneği Başkanı Yaşar Kahraman ve Mahalle Muhtarları ile hayvan sever vatandaşlar katıldı.