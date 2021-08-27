BİRİNCİOĞLU'NDAN KAN VERİN ÇAĞRISI

Kızılay Akyazı Temsilcisi Mustafa Birincioğlu kan bağışında liderliği kimseye kaptırmayan

Bu haber 2021-08-27 06:27:58 eklenmiş ve 21 kez görüntülenmiştir.

Kızılay Akyazı Temsilcisi Mustafa Birincioğlu kan bağışında liderliği kimseye kaptırmayan Akyazı’lılara acil koduyla kan bağışı yapın çağrısı yaptı.

Kızılay Akyazı Temsilcisi Mustafa Birincioğlu sosyal medya hesabından yaptığı çağrıda şunları söyledi.

“ Kıymetli Akyazı’lı kan bağışçısı dostlarım vaka sayılarının arttığı şu günlerde rutin ameliyatlar, sürekli kan ihtiyacı olan lösemili kardeşlerimiz ve elimizde olmayan sebeplerle kan ihtiyacımız üst düzeydedir. Desteğinize ihtiyacımız var ve bizi yalnız bırakmayın.”