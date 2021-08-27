BBP AKYAZI İLÇE TEŞKİLATINDAN AŞURE ETKİNLİĞİ

Büyük Birlik Partisi Akyazı İlçe Teşkilatı aşure günü etkinliği düzenledi. İlçe Başkanı Naim Yolcu birlik

Bu haber 2021-08-27 06:26:35 eklenmiş ve 21 kez görüntülenmiştir.