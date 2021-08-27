BBP AKYAZI İLÇE TEŞKİLATINDAN AŞURE ETKİNLİĞİ
Büyük Birlik Partisi Akyazı İlçe Teşkilatı aşure günü etkinliği düzenledi. İlçe Başkanı Naim Yolcu birlik
Bu haber 2021-08-27 06:26:35 eklenmiş ve 21 kez görüntülenmiştir.
Büyük Birlik Partisi Akyazı İlçe Teşkilatı aşure günü etkinliği düzenledi. İlçe Başkanı Naim Yolcu birlik, beraberlik, kardeşlik ve bereketin simgesi olan aşure günü etkinliğimize bütün Akyazı’lı hemşehrilerimizi bekliyoruz çağrısında bulundu.
Büyük Birlik Partisi Akyazı İlçe Teşkilatı tarafından düzenlenen aşure günü 27 Ağustos Cuma günü “ Cuma namazı çıkışında Gazisüleyman paşa camii önünde yapılacak.
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