Başkan Soykan’a taziye ziyaretleri devam ediyor

Geçtiğimiz günlerde 85 yaşındaki teyzesi Hidayet Dilber’i toprağa veren Akyazı belediye başkanı Bilal Soykan’a taziye ziyaretleri devam ediyor.
Onur Rent a Car işletmecisi iş insanı Kerim Onur,Gazeteci Alaattin Onur ve Pazarköy Muhtarı Zekeriya Akcan Geçtiğimiz günlerde 85 yaşındaki teyzesi Hidayet Dilber’i toprağa veren Akyazı belediye başkanı Bilal Soykan’ın Kuzuluk’taki evine giderek taziye ziyaretinde bulundular.
Akyazı Belediye başkanı Bilal Soykan İş İnsanı Kerim Onur ,Gazeteci Alaattin Onur ve Pazarköy Muhtarımız Zekeriya Akcan’a ziyaretlerinden dolayı teşekkür ediyorum,tüm ölmüşlerimizin mekanları cennet olsun inşallah dedi.