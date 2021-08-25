ALKAN ŞAHİN GÖZYAŞLARI ARASINDA TOPRAĞA VERİLDİ

Kontrol için gittiği Hastanede geçirdiği kalp krizi sonrası hayatını kaybeden 50 yaşındaki Alkan Şahin

Bu haber 2021-08-25 23:35:59 eklenmiş ve 367 kez görüntülenmiştir.