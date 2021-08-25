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ALKAN ŞAHİN GÖZYAŞLARI ARASINDA TOPRAĞA VERİLDİ

Kontrol için gittiği Hastanede geçirdiği kalp krizi sonrası hayatını kaybeden 50 yaşındaki Alkan Şahin
Bu haber 2021-08-25 23:35:59 eklenmiş ve 367 kez görüntülenmiştir.

Kontrol için gittiği Hastanede geçirdiği kalp krizi sonrası hayatını kaybeden 50 yaşındaki Alkan Şahin dualar ve gözyaşları arasında toprağa verildi

 Emekli Öğretmen Osman Şahin’in oğlu, Emir Efe Şahin’in babaları 50 yaşındaki, Alkan Şahin geçirdiği kalp krizi sonrası kaldırıldığı Hastanede hayatını kaybetti.

 

Cenazesi Ada Caddesi Dokurcun durağı karşısındaki hanesinde alınacak helallik ve Gazi Süleyman Paşa Camiinde öğlen sonrası  kılınan cenaze namazının ardından Süt Fabrikası yanındaki aile mezarlığında dualarla toprağa verildi.

 
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