KURS TALEBELERİNE ÖDÜL YAĞMURU

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açılan ve 6 hafta devam eden “yaz kuran kursları”

Bu haber 2021-08-25 09:26:04 eklenmiş ve 7 kez görüntülenmiştir.

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açılan ve 6 hafta devam eden “yaz kuran kursları” 20 Ağustos tarihi itibarıyla son buldu.

Akyazı Baraka Cami de kurs açan camilerden biriydi. Cami İmam Hatibi Yasin Yılmaz ve yardımcısı Kadir Kurtoğlu 6 haftalık süre içinde kendilerine emanet edilen 40 kursiyere bir taraftan kuran-ı kerim okumasını öğretmek için imkanlarını seferber ederken, diğer taraftan da dini bilgiler vermeyi ihmal etmediler ve kendilerine emanet edilen çocukları 6 haftalık süre içinde en iyi şekilde yetiştirmenin gayretini gösterdiler.

Baraka Cami Derneğinin yeni yönetimi de bu kurs süresi içinde boş durmadı ve çocukların kursa gelmelerini teşvik etmek için tüm kursiyerlere çeşitli hediyeler ve en kısa sürede kuran okumayı öğrenenlere de bisiklet ödülü vermek için kolları sıvadılar ve ödülleri temin ederek kursin bitiminde camide düzenlenen sade bir törenle de ödülleri dağıtarak çocukları sevindirdiler.

Baraka Cami Derneği yönetim kurulu başkanı Hasan Kaliç, kurs sonunda en iyi kuran okumayı öğrenen üç kursiyere bisiklet, kursiyerlerin tamamına da top ve imzalı milli takım forması hediye ettikleri söyledi. Bisikletleri Abdullah Yılmaz, Muhammet Macar ve Emir Soylu isimli kursiyerler aldı.