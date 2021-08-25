Anasayfa
Gazeteler
Üye Girişi
Yeni Kayıt
Akyazı Güncel
Akyazı Asayiş
Akyazı Magazin
Akyazı Siyaset
Akyazı Spor
Vefat
Videolar
Eğitim
Saglık
TÜMÜ
RSS / XML
Mobil Site
Sitene Ekle
Künye
İletişim
KURS TALEBELERİNE ÖDÜL YAĞMURU

KURS TALEBELERİNE ÖDÜL YAĞMURU

Cemre ve Oğuz aşkı evlilikle son buldu

Cemre ve Oğuz aşkı evlilikle son buldu

AKYAZI’DA KORONA DURUMU

AKYAZI’DA KORONA DURUMU

KÖYLÜ PAZARINDA HIRSIZLIK OLAYI KAMERAYA TAKILDI

KÖYLÜ PAZARINDA HIRSIZLIK OLAYI KAMERAYA TAKILDI

Başkan Soykan Teyzesini Toprağa Verdi

Başkan Soykan Teyzesini Toprağa Verdi

CHP’DEN SINIR NAMUSTUR PANKARTI

CHP’DEN SINIR NAMUSTUR PANKARTI

Cemre ve Oğuz aşkı evlilikle son buldu

Gazetemiz Akyazı temsilcisi Salim Özyılmaz ile kız kardeşi Bahar Özyılmaz’ın
Bu haber 2021-08-25 09:21:18 eklenmiş ve 9 kez görüntülenmiştir.

 

Gazetemiz Akyazı temsilcisi Salim Özyılmaz ile kız kardeşi Bahar Özyılmaz’ın kuzeni Nurten ile eşi Tugay Alkumru’nun güzel kızları Cemre gönül verdiği Boğaziçi Üniversitesinden okul arkadaşı Oğuz Aslan’la Kadıköy Çiftehavuzlar Büyük Kulüpte yapılan nikah ve düğünle hayatını birleştirdi ve onlarda evliler kervanına katıldı. Böylece okul arkadaşlığı hayat arkadaşlığına dönüşmüş oldu.

Seçkin davetlinin katıldığı nikah ve düğün merasiminde harika  gecenin yıldızları kuşkusuz güzel gelin ve yakışıklı damattı. Ancak bir kısmı sadece bu nikah ve düğün törenine katılmak için Amerika’dan gelen gelin ve damadın Boğaziçi Üniversiteli arkadaşları da en az gelin ve damat kadar yıldız olmayı hak ettiler.

Gelin Cemre ve damat Oğuz’la birlikte Nurten-Tugay Alkumru çifti ve Nedret-Veysi Aslan çifti gece boyunca davetlerine katılan ve mutluluklarını paylaşanlarla tek tek ilgilendiler ve hepsine teşekkür etmeyi ihmal etmediler. 

Genç çift nikah ve düğünün ardından balaylarını geçirmek üzere Amerika’ya uçtular.

 

 

 

 
ETİKETLER :
Yorumlar
Adınız :
E-Mail :
Başlık :
Yorumunuz :
Güvenlik :
Değiştir  
Toplam 0 yorum. Tüm yorumları okumak için tıklayın.
Diğer Akyazı Magazin haberleri
09:26 - Cemre ve Oğuz aşkı evlilikle son buldu
Gazetemiz Akyazı temsilcisi Salim Özyılmaz ile kız kardeşi Bahar Özyılmaz’ın...
10:38 - YUNUS EMRE CAMİİNDE AŞURE GÜNÜ
Yaptığı çeşitli etkinliklerle tanınan Akyazı Yunus Emre Cami'nde Muharrem ayı nedeniyle ...
06:57 - ÇIRAKLIK EĞİTİM MERKEZİ MÜDÜRÜ ÜNAL’DAN İADE-İ ZİYARET
Akyazı Çıraklık Eğitim Merkezi Müdürü Emrah Önal beraberinde ...
23:05 - AKYAZI İLÇE TARIM MÜDÜRÜ ORDU’DA FINDIK TOPLUYOR
Akyazı’nın başarılı daire Müdürlerinden biri olan İlçe Tarım Müdürü ...
15:36 - AMAÇ SOHBET ÇAY BAHANE
Akyazı’da görev yapan mahalle muhtarlarının birlik ve beraberlikleri bilinir...
22:53 - KAYMAKAM ACELLEDE ŞENLİK YOK DEDİ ORGANİZATÖR DİNLEMED
Akyazı Kaymakamlığının toplum sağlığına risk oluşturduğu gerekçesi ile uygun görmediği Ace...
Köşe Yazarları
 ‹ 
 › 
TÜMÜ +
Döviz Kurları
bizimakyazi.com
© Copyright 2021 akyazı. Tüm hakları saklıdır. Bu site Gazi SOFT haber yazılımı alt yapısı ile yapılmıştır.
BÖLGE HABERLERİ