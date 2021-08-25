Cemre ve Oğuz aşkı evlilikle son buldu

Gazetemiz Akyazı temsilcisi Salim Özyılmaz ile kız kardeşi Bahar Özyılmaz’ın

Bu haber 2021-08-25 09:21:18 eklenmiş ve 9 kez görüntülenmiştir.

Gazetemiz Akyazı temsilcisi Salim Özyılmaz ile kız kardeşi Bahar Özyılmaz’ın kuzeni Nurten ile eşi Tugay Alkumru’nun güzel kızları Cemre gönül verdiği Boğaziçi Üniversitesinden okul arkadaşı Oğuz Aslan’la Kadıköy Çiftehavuzlar Büyük Kulüpte yapılan nikah ve düğünle hayatını birleştirdi ve onlarda evliler kervanına katıldı. Böylece okul arkadaşlığı hayat arkadaşlığına dönüşmüş oldu.

Seçkin davetlinin katıldığı nikah ve düğün merasiminde harika gecenin yıldızları kuşkusuz güzel gelin ve yakışıklı damattı. Ancak bir kısmı sadece bu nikah ve düğün törenine katılmak için Amerika’dan gelen gelin ve damadın Boğaziçi Üniversiteli arkadaşları da en az gelin ve damat kadar yıldız olmayı hak ettiler.

Gelin Cemre ve damat Oğuz’la birlikte Nurten-Tugay Alkumru çifti ve Nedret-Veysi Aslan çifti gece boyunca davetlerine katılan ve mutluluklarını paylaşanlarla tek tek ilgilendiler ve hepsine teşekkür etmeyi ihmal etmediler.

Genç çift nikah ve düğünün ardından balaylarını geçirmek üzere Amerika’ya uçtular.