AKYAZI’DA KORONA DURUMU

Akyazı ilçe Sağlık müdürlüğü verilerine göre dün ilçede yapılan testler sonucunda 59 kişi pozitif

Bu haber 2021-08-25 09:06:14 eklenmiş ve 9 kez görüntülenmiştir.

Akyazı ilçe Sağlık müdürlüğü verilerine göre dün ilçede yapılan testler sonucunda 59 kişi pozitif çıkarken Karantinaya alınan 50 evde 90 kişi bulunuyor, Akyazı Devlet Hastanesinde ise 30 kişi tedavi görüyor.

Akyazı’da dün itibarıyla yapılan testler sonucu 59 kişi pozitif olarak belirlendi, Karantina altında 50 ev bulunurken 90 kişide temaslı oldukları için bu evlerde karantina altında.

Akyazı Devlet Hastanesinde de durum hiç iç açıcı değil Hastanede yakalandığı Koronavirüs salgın Hastalığına yakalanıp Zatürre teşhisi konulan 30 kişi tedavi görüyor yoğun bakım Hastaları ise burada bekletilmeden Sakarya’daki Hastanelere sevk ediliyor.