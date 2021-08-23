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KÖYLÜ PAZARINDA HIRSIZLIK OLAYI KAMERAYA TAKILDI

Kuzuluk Orta Mahallede dün akşam saatlerine iki genç hırsız önce evleri kolaçan ettiler
Bu haber 2021-08-23 01:14:57 eklenmiş ve 30 kez görüntülenmiştir.

 

Kuzuluk Orta Mahallede dün akşam saatlerine iki genç hırsız önce evleri kolaçan ettiler daha sonra Köylü pazarının para kasalarındaki paraları çaldılar.

Olay Akyazı'ya bağlı Kuzuluk Orta Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Kuzuluk Orta Mahalle de evleri gezen ismi öğrenilemeyen iki genç hırsız bir eve girerek bahçesinde gezindikleri ve ev halkının ayakta olduğunu görününce bahçeden çıktıkları evin güvenlik kamerasına takıldı.

Buradan uzaklaşan hırsızlar Kaplıcalar Caddesinde ki Köylü Pazarına girdikleri tespit edildi. Hırsızlar köylü pazarındaki para kasalarında bulunan paraları aldıkları öğrenildi.

İhbar üzerine olay yerine gelen Jandarma ekipleri hırsızları enseledikleri ve göz altına aldıkları öğrenildi.
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