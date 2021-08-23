KÖYLÜ PAZARINDA HIRSIZLIK OLAYI KAMERAYA TAKILDI

Kuzuluk Orta Mahallede dün akşam saatlerine iki genç hırsız önce evleri kolaçan ettiler

Bu haber 2021-08-23 01:14:57 eklenmiş ve 30 kez görüntülenmiştir.