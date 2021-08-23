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CHP’DEN SINIR NAMUSTUR PANKARTI

Son günlerde Türkiye’ye gerçekleşen düzensiz göçe dikkat çekmek isteyen CHP Akyazı ilçe Başkanlığı,
Bu haber 2021-08-23 01:11:57 eklenmiş ve 25 kez görüntülenmiştir.

 

Son günlerde Türkiye’ye gerçekleşen düzensiz göçe dikkat çekmek isteyen CHP Akyazı ilçe Başkanlığı, parti binasına, üzerinde “Sınır Namustur” yazılı pankart astı.

Türkiye, düzensiz göçle mücadele etmeye devam ediyor. Son olarak Afganistan’da yönetiminin Taliban’ın eline geçmesiyle beraber, ülkedeki Afganlar kaçmaya çalışıyor. Türkiye ise kaçan Afganların ve diğer yabancı uyruklu vatandaşların bir numaralı hedefi. Bu konuya dikkat çekmek isteyen Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabındaki duvar fotoğrafına, “Sınır Namustur” yazısını yerleştirdi. Öte yandan CHP Genel Merkezinin dışına da üzerinden Genel Başkan’ın fotoğrafı ve altında “Sınır Namustur” yazan dev pankart asıldı.

Son gelişmelerin ardından dikkat çeken bir adım da CHP Akyazı İlçe Başkanlığı’ndan geldi. Akyazı  İlçe Parti Binası’nın dış cephesine, “Sınır Namustur” pankartı asıldı.
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