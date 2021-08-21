TEMİZLİK İŞÇİLERİNE DESTEK VERİYOR

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Geçtiğimiz günlerde yağan aşırı yağışlar sonrası derelerin taşması ile can ve mal kayıplar

Bu haber 2021-08-21 10:42:54 eklenmiş ve 8 kez görüntülenmiştir.