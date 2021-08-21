TEMİZLİK İŞÇİLERİNE DESTEK VERİYOR

Geçtiğimiz günlerde yağan aşırı yağışlar sonrası derelerin taşması ile can ve mal kayıpları iel birlikte büük yıkım yaşayan sel bölgesine Tütkiye’nin her yerinden gönderilen yardımlar bölgeye ulaşırken Akyazı Belediyesi de Kastamonu iline ASSU firmasından temin ettiği içme suyunu damperli kamyonla birlikte göndermişti.
Şoför Tekin Yazıcı tarafından kullanılan kamyon içme sularını teslim ettikten sonra sürdürülmekte olan temizlik çalışmalarına katkı vermeye başladı.
Akyazı Belediyesi yetkilileri gönderdikleri kamyonun çalışmalar tamamlanıncaya kadar sel bölgesinde kalıp katkı vermeye devam edeceğini söylediler.