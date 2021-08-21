SASKİ YÖNETİCİLERİNE SORUNLARINI ANLATTI

Akyazı Muhtarlar Derneği Başkanı Yaşar Kahraman SASKİ Genel Müdürü Yiğit Turan’ı

Bu haber 2021-08-21 10:41:19 eklenmiş ve 9 kez görüntülenmiştir.

Akyazı Muhtarlar Derneği Başkanı Yaşar Kahraman SASKİ Genel Müdürü Yiğit Turan’ı makamında ziyaret ederek sorunlarını anlattı ve çözümü için destek istedi.

Ziyaret sonrası açıklama Akyazı Muhtarlar Derneği Başkanı ve Gazi Süleyman Paşa Mahalle Muhtarı Yaşar Kahraman’dan geldi. Hahraman ziyaretimde Sayın Genel Müdürümüze Akyazı’nın yeni Mahalle, Yunus Emre Mahallesi, Konuralp ve muhtarlığını yaptığım Gazi Süleyman Paşa Mahallelerinin kanalizasyon sorunları olduğunu ilettim Ayrıca Şehir Merkezimizin içme suyunu taşıyan boruların aspest olması nedeniyle hiç olmazsa ana arterlerin değiştirilmesi isteğinde bulundum dedi ve Genel Müdür Yiğit Turan’ın isteklerine olulu baktığını ve çözümü için özel bir gayretin içinde olacağını söyledi ve genel Müdür ve diğer SASKİ yetkililerine teşekkür etti.