MEHMET ÖZTÜRK MUHTARLARI AĞIRLADI

Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan’ın izine ayrılması ile Başkanlığa vekalet eden Başkan

Bu haber 2021-08-21 10:40:04 eklenmiş ve 9 kez görüntülenmiştir.

Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan’ın izine ayrılması ile Başkanlığa vekalet eden Başkan Yardımcısı ve meclis üyesi Mehmet Öztürk vekaletinin 2. Gününde Dokurcun Bölgesi Muhtarlarını ağırladı.

Akyazı Muhtarlar Derneği eski Başkanı ve Durmuşlar Mahallesi Muhtarı Bekir Durmuş’un öncülüğünde Belediye Başkan Vekili Mehmet Öztürk’ü Çakıroğlu Mahalle Muhtarı İlhan Temiz, Gökçeler Mahalle Muhtarı Ali Kızmaz, Dokurcun Mahalle Muhtarı Erbay Ersin, Yörükyeri Mahalle Muhtarı Musa Şükür, Haydarlar Mahalle Muhtarı Necmi Yıldızhan ve Mansurlar Mahalle Muhtarı Nuri Sert birlikte ziyaret ettiler.

Beklediye Başkan vekili Mehmet Öztürk Mahalle muhtarlarının yaptıkları ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirirken Durmuşlar Mahalle Muhtarı Bekir Durmuş ta yararlı bir ziyaret olduğunu söyledi ve Öztürk’e teşekkür etti.