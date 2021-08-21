YUNUS EMRE CAMİİNDE AŞURE GÜNÜ

Yaptığı çeşitli etkinliklerle tanınan Akyazı Yunus Emre Cami'nde Muharrem ayı nedeniyle

Bu haber 2021-08-21 10:34:45 eklenmiş ve 9 kez görüntülenmiştir.

Yaptığı çeşitli etkinliklerle tanınan Akyazı Yunus Emre Cami'nde Muharrem ayı nedeniyle Cuma namazı çıkışında cemaate Aşure ve şerbet ikramında bulunuldu.

Cami bahçesinde Yaptığı sabah kahvaltısı ve yemek ikramları gibi etkinliklerle ilçe halkı tarafından tanınan Akyazı Yunus Emre Camii imamı Ramazan Bardi ve Cami Derneği yetkilileri Muharrem ayı nedeniyle bu Cuma günü namaz sonrası namazdan çıkan Cemaate Aşure ve Şerbet ikramında bulundular.

Cami çıkışında Şerbetçileri karşılarında gören Cami cemaati şaşkınlıklarını gizleyemezken ardından ikram edilen Aşureyi afiyetle yediler.

Yunus Emre Cami Cemaati her özel günde yeni bir etkinlikler karşılanıyoruz buda bizleri ziyadesiyle mutlu ediyor Cami imamımız ve dernek yetkililerimize teşekkür ediyoruz dediler