YAZAKİ ÜRETİME ARA VERİYOR

Toyota’dan sonra Yazaki de üretime ara veriyor

Bu haber 2021-08-20 12:12:25 eklenmiş ve 23 kez görüntülenmiştir.

Toyota’dan sonra Yazaki de üretime ara veriyor

Dünyada büyüyen çip krizi Sakarya'daki fabrikaları da vurmaya başladı. Önce Toyota ardından da Akyazı’da faaliyet gösteren tedarikçi firma Yazaki’de üretime ara veriyor.

Sakarya'nın en büyük fabrikası olan Toyota fabrikası çip arzında yaşanan sıkıntılar dolayısıyla 20 Ağustos ve 5 Eylül tarihleri arasında Sakarya'da üretime ara verecek.

Toyota’dan sonra Yazaki

Toyota’nın bu kararı sonrası gözler Akyazı’da faaliyet gösteren bünyesinde yaklaşık 3 bin 450 kişiyi barındıran Toyota’nın tedarikçi firması Yazaki’de 6 Eylül’e kadar üretime ara veriyor.

Önce önümüzdeki Pazartesi ve Salı günleri üretime ara verecek olan Yazaki daha sonra çalışma kapasitesini %50’nin altına düşüreceği gelen bilgiler arasında.