Anasayfa
Gazeteler
Üye Girişi
Yeni Kayıt
Akyazı Güncel
Akyazı Asayiş
Akyazı Magazin
Akyazı Siyaset
Akyazı Spor
Vefat
Videolar
Eğitim
Saglık
TÜMÜ
RSS / XML
Mobil Site
Sitene Ekle
Künye
İletişim
YAZAKİ ÜRETİME ARA VERİYOR

YAZAKİ ÜRETİME ARA VERİYOR

AKYAZI'DA KORONA SAYISI 80 İ AŞTI

AKYAZI'DA KORONA SAYISI 80 İ AŞTI

MÜFTÜ KÜÇÜCEKLİ GENÇLERLE BULUŞTU

MÜFTÜ KÜÇÜCEKLİ GENÇLERLE BULUŞTU

AK Parti İl Başkanı Tever de katıldı

AK Parti İl Başkanı Tever de katıldı

MİLLİ TAKIM ANTRENÖRÜ ADNAN BAK’A ÖDÜL

MİLLİ TAKIM ANTRENÖRÜ ADNAN BAK’A ÖDÜL

SIKI DOSTLUK

SIKI DOSTLUK

YAZAKİ ÜRETİME ARA VERİYOR

Toyota’dan sonra Yazaki de üretime ara veriyor
Bu haber 2021-08-20 12:12:25 eklenmiş ve 23 kez görüntülenmiştir.

 

Toyota’dan sonra Yazaki de üretime ara veriyor

Dünyada büyüyen çip krizi Sakarya'daki fabrikaları da vurmaya başladı. Önce Toyota ardından da Akyazı’da faaliyet gösteren tedarikçi firma Yazaki’de üretime ara veriyor.

Sakarya'nın en büyük fabrikası olan Toyota fabrikası çip arzında yaşanan sıkıntılar dolayısıyla 20 Ağustos ve 5 Eylül tarihleri arasında Sakarya'da üretime ara verecek.

 

Toyota’dan sonra Yazaki

Toyota’nın bu kararı sonrası gözler Akyazı’da faaliyet gösteren bünyesinde yaklaşık 3 bin 450 kişiyi barındıran Toyota’nın tedarikçi firması Yazaki’de 6 Eylül’e kadar üretime ara veriyor.

Önce önümüzdeki Pazartesi ve Salı günleri üretime ara verecek olan Yazaki daha sonra çalışma kapasitesini %50’nin altına düşüreceği gelen bilgiler arasında.
ETİKETLER :
Yorumlar
Adınız :
E-Mail :
Başlık :
Yorumunuz :
Güvenlik :
Değiştir  
Toplam 0 yorum. Tüm yorumları okumak için tıklayın.
Diğer Akyazı Asayiş haberleri
12:13 - YAZAKİ ÜRETİME ARA VERİYOR
Toyota’dan sonra Yazaki de üretime ara veriyor...
01:00 - SIKI DOSTLUK
Akyazı’nın Küçücek Mahallesinde Market işletmeciliği yapan, sıcakkanlılığı, cana yakınlığı...
06:45 - Kurye Motosikleti park halindeki araca çarptı
Akyazı Yağcılar Caddesinde Kurye Motosikleti yol kenarında park eden Hafif ticari araca ça...
23:06 - YONGALIK MAHALLE MUHTARI MHP’Yİ ZİYARET ETTİ
Akyazı’ya bağlı Yongalık Mahalle Muhtarı Hasan Daloğlu beraberinde azası ...
07:38 - Mudurnu Deresi kıyısındaki Tomruk depoları korkutuyor
Kastamonu ,Sinop, Karabük ve Bartın’da yaşanan Sel felaketi sonrası Akyazı’da Mudurnu Dere...
07:36 - BELEDİYEDEN SEL BÖLGESİNE İÇME SUYU
Akyazı belediyesi sel felaketi yaşayan illerimizden Kastamonu’ya...
Köşe Yazarları
 ‹ 
 › 
TÜMÜ +
Döviz Kurları
bizimakyazi.com
© Copyright 2021 akyazı. Tüm hakları saklıdır. Bu site Gazi SOFT haber yazılımı alt yapısı ile yapılmıştır.
BÖLGE HABERLERİ