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AKYAZI'DA KORONA SAYISI 80 İ AŞTI

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AKYAZI'DA KORONA SAYISI 80 İ AŞTI

Akyazı’da günlük vaka sayılarında artış var, daha önceleri günde 3 ila 5 vaka görülürken son günlerde pozitif
Bu haber 2021-08-20 12:09:32 eklenmiş ve 18 kez görüntülenmiştir.

Akyazı’da günlük vaka sayılarında artış var, daha önceleri günde 3 ila 5 vaka görülürken son günlerde pozitif vaka sayıları günlük 80’i aştı. İlçe Devlet Hastanesinde ise yeni bölümlerin açılması düşünülüyor.

Akyazı’da koronavirüs salgın hastalığı Bayram öncesi günlük 3 ila 5 iken Bayram sonrası ve Gurbetçilerin izin ayı olan Ağustos ayında vaka sayılarında önemli artışlar gözleniyor.

Akyazı’da son günlerde vaka sayıları 80’in üzerine çıktı, İlçede 82 evde 136 kişide karantina altına alınırken Akyazı Devlet Hastanesinde açılan Covit bölümü doluluk oranı yaşarken yeni bölümlerin açılması düşünülüyor

 

TÜRKİYE'DE DURUM

Sağlık bakanlığına göre Buna göre, Türkiye'de son 24 saatte 292 bin 538 Kovid-19 testi yapıldı, 19 bin 320 kişinin testi pozitif çıktı, 216 kişi yaşamını yitirdi, iyileşenlerin sayısı ise 14 bin 743 oldu.

18 yaş üstü nüfusta birinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 72,99, ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 55,50 olarak kayda geçti.

Türkiye'de bugüne kadar yapılan aşı sayısı 45 milyon 304 bin 742'si birinci doz, 34 milyon 446 bin 15'i ikinci doz, 7 milyon 362 bin 337'si üçüncü doz olmak üzere 87 milyon 113 bin 94'e yükseldi. Böylece Kovid-19'la mücadele kapsamında son 24 saatte birinci, ikinci ve üçüncü doz toplam 781 bin 852 aşı uygulandı.

En az bir doz aşı uygulananların oranı en yüksek 10 il sırasıyla Muğla, Çanakkale, Edirne, Kırklareli, Balıkesir, Amasya, Aydın, Tekirdağ, Eskişehir ve Yalova oldu.

En az bir doz aşı yapılanların oranı en az iller ise Şanlıurfa, Mardin, Bitlis, Gümüşhane, Muş, Diyarbakır, Batman, Bingöl, Iğdır ve Bayburt olarak sıralandı.

 
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