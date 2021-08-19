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AK Parti İl Başkanı Tever de katıldı

Ak Parti Akyazı İlçe Yönetimi teşkilat çalışmaları kapsamında bölgesel mahalle başkanları
Bu haber 2021-08-19 01:03:05 eklenmiş ve 15 kez görüntülenmiştir.

 

Ak Parti Akyazı İlçe Yönetimi teşkilat çalışmaları kapsamında bölgesel mahalle başkanları toplantısının üçüncüsünü yaptı. Yapılan bu toplantıya İl başkanı Yunus Tever, İl Başkan yardımcıları Erkut Aşoğlu ve Yusuf Çelik, Akyazı İlçe Koordinatörleri Semih Gülşah ile MükerremKoç’da katıldı.  Yeni Mahalle, Ömercikler, Hastane, Konuralp, Gazi Süleyman Paşa, İnönü, Fatih ve Mahallesi mahalle başkanları gerçekleşen toplantıya katılan isimler oldular.

Toplantıda mahalle başkanları sorunlarını ve isteklerini dile getirdi. Mahallelerinde yapılan çalışmalarla yapılmasını istedikleri hizmetler konusunda toplantıya katılan partilerinin üst düzey yöneticilerine aktardılar.

Teşkilat çalışmalarının da konuşulduğu toplantıya AK Parti Akyazı İlçe yönetimi de tam kadro katıldı.

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