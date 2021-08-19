SIKI DOSTLUK

Akyazı’nın Küçücek Mahallesinde Market işletmeciliği yapan, sıcakkanlılığı, cana yakınlığı

Bu haber 2021-08-19 00:59:13 eklenmiş ve 14 kez görüntülenmiştir.

Akyazı’nın Küçücek Mahallesinde Market işletmeciliği yapan, sıcakkanlılığı, cana yakınlığı ve yardım severliği ile tanınan iş insanı İsmail Berberoğlu ile fındık toplamak için Diyarbakır’dan Küçücek Mahallesine gelen geçici işçilerin arasından oluşan sıkı dostluk dikkat çekiyor.

Uzun yıllardan beri kendisine ait fındık bahçesindeki ürünü aynı ekibe toplattırdığını söyleyen iş insanı İsmail Berberoğlu, o yıllardan beri aramızda sıcak bir ilişki oldu. Misafirlerimizde bizim gibi sıcakkanlılar ve misafirperverler. Onlar bizden biz de onlardan son derece memnunuz. Bugünde beni öğle yemeğine davet ettiler gördüğünüz gibi bende davete icabet ettim. Allah ne verdiyse birlikte yedik dedi ve davet için teşekkür etti.