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İLÇEMİZDE 1286 MÜLTECİ YAŞIYOR

Kızılay Genel Merkezi bünyesinde görev yapan “ Kızılay kart nakil temelli destek programları yönlendirme
Bu haber 2021-08-18 06:57:49 eklenmiş ve 65 kez görüntülenmiştir.

 

Kızılay Genel Merkezi bünyesinde görev yapan “ Kızılay kart nakil temelli destek programları yönlendirme ve dış erişim saha asistanları Ergest Limka ve Ahmet Enes Akıncı Akyazı’ya gelerek mültecilerin nüfusu, konumları, psikososyal ve ekonomik durumlarına ilişkin bir alan araştırması yaptı.

 

Akyazı Kızılay temsilcisi Mustafa Birincioğlu yapılan çalışmayla ilgili şu bilgileri verdi.

“ Genel Merkezimiz tarafından gönderilen saha asistanları ilçemizde yaşamakta olan mültecilere ilişkin yaptıkları alan çalışmalarından sonra yaptıkları açıklamada Akyazı’da 1099’u Suriyeli, 178’i Iraklı ve 9’u Afgan olmak üzere 187 hanede 1286 mülteci bulunduğunu söyleyebilirim” dedi.

 

Akyazı Kızılay temsilcisi Mustafa Birincioğlu ayrıca şu bilgileri  verdi. “ Aynı görüşmemizde bütçesi tamamen Avrupa birliği tarafından karşılanan Periyodik olarak Nisan 2021 tarihine kadar kişi başına 120, Nisan ayından sonra 155 lira nakit desteğinin yapıldığını öğrendik. Ayrıva AB’nin Kızılay Kart (Hildi ahmer kart) aracılığı ile her ay toplam 200 bin TL aktarıldığını, nüfus başına yaşayan ve 5 nüfustan az olan ailelere de yine AB tarafından kişi başına 250 TL. ve eğitim amaçlı olarak ta 45 TL. ücret ödendiğini yine bu görüşme sırasında öğrenmiş olduk.” Dedi.

 
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