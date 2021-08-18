ÇIRAKLIK EĞİTİM MERKEZİ MÜDÜRÜ ÜNAL’DAN İADE-İ ZİYARET

Akyazı Çıraklık Eğitim Merkezi Müdürü Emrah Önal beraberinde

Bu haber 2021-08-18 06:45:39 eklenmiş ve 31 kez görüntülenmiştir.

Akyazı Çıraklık Eğitim Merkezi Müdürü Emrah Önal beraberinde Yardımcısı Hüseyin Erdem olduğu halde Akyazı Madeni Sanatkarlar Odasına bir ziyaret gerçekleştirdi.

Ziyaret sonrası açıklama Oda Başkanı Sezgin Durmuş’tan geldi. Durmuş açıklamasında Çıraklık Eğitim Merkezi yönetimi ve çalışanları ile çok iyi ilişkiler içindeyiz. Sayın Müdürümüz bir iade-i ziyaret gerçekleştirdi. Bu ziyarette birbirimize karşı olan sorumluluklarımızın yanı sıra en iyi desteği nasıl verebilirizi konuştuk dedi ve misafirlerine teşekkür etti.