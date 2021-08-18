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Kurye Motosikleti park halindeki araca çarptı

Akyazı Yağcılar Caddesinde Kurye Motosikleti yol kenarında park eden Hafif ticari araca çarptı.
Bu haber 2021-08-18 06:41:37 eklenmiş ve 28 kez görüntülenmiştir.

 

Akyazı Yağcılar Caddesinde Kurye Motosikleti yol kenarında park eden Hafif ticari araca çarptı. Kazada yaralanan Motosiklet sürücüsü olay yerine gelen Sağlık ekiplerince ayakta tedavi edildi.

Edinilen bilgilere göre Akyazı Ada Caddesinde seyir halindeki  Kurye görevi yapan Motosiklet park halindeki hafif ticari araca çarptı. Kazada Motosiklet sürücüsü genç hafif şekilde yaralandı.

Yaralı Motosiklet sürücüsü genç olay yerine gelen 112 Ambulans Sağlık ekiplerince ayakta tedavi edilirken Polis kaza hakkında inceleme başlattı
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