Korona kurbanı asırlık Mustafa dede Dualarla toprağa verildi

Akyazı Kuzuluk Topçu sırtı Mahallesinde yaşayan yakalandığı Koronavirüs salgın hastalığına

Bu haber 2021-08-18 06:37:28 eklenmiş ve 19 kez görüntülenmiştir.

Akyazı Kuzuluk Topçu sırtı Mahallesinde yaşayan yakalandığı Koronavirüs salgın hastalığına nedeniyle tedavi gördüğü Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde hayatını kaybeden 103 yaşındaki Mustafa Boğaz dualarla toprağa verildi

İkamet ettiği mahallesi başta olmak üzere çevresinde ve toplumun her kesimi tarafından sevilen sayılan, sessiz, sakin tavırlarının yanı sıra dürüst kişiliği ve konuşmaları ile tanınan Mustafa Dede (Boğaz) çalışkanlığı ile de ben gencim diyenlere de taş çıkartıyordu.

8 çocuk ve 22 torun sahibi Mustafa Dedenin vefatı ailesi ve yakınlarını olduğu kadar Kuzulukluları da derinden üzdü.

Mustafa Boğaz’ın cenazesi evinde alınan helallik ve kılınan cenaze namazı sonrası pandemi kuralları çerçevesinde Kuzuluk şose mahallesi mezarlığında toprağa verildi.