BUGÜN 17 AĞUSTOS

17 Ağustos 1999 saatler 03.02 yi gösteriyor. Herkes derin uykuda hava oldukça sıcak. Birden adeta yer yerinden oynuyor.

Bu haber 2021-08-17 23:44:43 eklenmiş ve 45 kez görüntülenmiştir.

17 Ağustos 1999 saatler 03.02 yi gösteriyor. Herkes derin uykuda hava oldukça sıcak. Birden adeta yer yerinden oynuyor. Merkezi Gölcük olan 7.4 şiddetindeki depremle sarsılıyoruz. Evlerimiz adeta yatıyor kalkıyor. Direnen evler ayakta kalırken bir çok ev yerle bir oluyor. Binlerce insanımız evlerinin enkazı altında can veriyor. Akyazı’da 74 vatandaşımız hayatını kaybediyor.

Enkazların derinliklerinden “SESİMİ DUYAN VARMI” çığlıkları ile yardım isteyen kurtarılmayı bekleyenler var…..

Bu ses aradan geçen 22 yıla rağmen hala kulaklarımızı tırmalıyor. Binlerce insanımızı kaybettik. Bu sayı devletin açıkladığı 17 bin kişi değil bazı kaynaklar 30 bin bazılarına göre ise 50 bin can kaybı olduğu şeklinde.

O günler çok yazıldı çizildi. Depremi unutmayacağız. Unutturmayacağız sloganları bugün sadece kağıt üzerinde kaldı. Hiçbir yetkiliden 17 Ağustos asrın depremi ile ilgili tek bir söz duymuyoruz. Oysa yeni bir depremin yaklaşmakta olduğu bilim adamları tarafından ısrarla tekrarlanıyor.

17 Ağustos depremini her kes unuttu dedik ya. Unutmayan bir kişi var. O da Depremi bizimle birlikte yaşayan, Akyazı’dan gidebilecek fırsatı olduğu halde ilçede kalan ve var gücü ile çalışarak 2 yıl gibi kısa bir sürede Akyazı’yı düze çıkarmayı başaran Kaymakam Cemalettin Özdemir’di. Her 17 Ağustos günleri Gazetemizi aradı ve ve Akyazılılara selamlarını gönderdi ve depremde hayatlarını kaybeden vatandaşlarımıza rahmet dileyerek yakınlarına taziyelerini tekrarladı. Özdemir bu gün de aradı ve bu duygularını tekrarladı.

Bu gün olası bir depreme hazırlıklı mıyız. 22 yıldan beri İlçemizde konu ile ilgili bir çalışma yapıldı mı derseniz maalesef. Bir çivi bile çakılmadı. İlçenin gündeminde deprem diye bir şey yok. O gün doğanlar 22 yaşına geldi. Depremle tanışmadı. 17 Ağustos 1999 depreminde yaralanan bir çok bina süslenip püslendi. Vatandaşlarımız İçinde oturuyor. Bir deprem olursa bir çoğununyıkılacağını söylemek için kahin olmaya gerek yok.

S.A.B.A.H. Derneği adında sadece gönüllülerden kurulu bir dernek var. 10 yıldır okullar başta olmak üzere hemen her kesimde deprem eğitimi verdi vermeye de devam ediyor. Yani ilçemizde depremle ilgili yapılan sadece bu eğitimler.