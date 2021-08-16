YONGALIK MAHALLE MUHTARI MHP’Yİ ZİYARET ETTİ

Akyazı’ya bağlı Yongalık Mahalle Muhtarı Hasan Daloğlu beraberinde azası

Bu haber 2021-08-16 23:05:41 eklenmiş ve 41 kez görüntülenmiştir.

Akyazı’ya bağlı Yongalık Mahalle Muhtarı Hasan Daloğlu beraberinde azası Ünal Yıldız olduğu halde MHP İlçe Başkanı Ali Dertliyi parti binasında ziyaret etti.

Ziyarette Mahallesi ile ilgili sorunlarını dile getiren Muhtar Daloğlu, sorunlarının başında asfalt geldiğini belirtti ve Belediye yetkilileri ile sürekli sorunun çözümü için görüştüğünü, ancak asfalt sırasının bir türlü kendilerine gelmediğini söyledi ve bu konuda yardım talebinde bulunmak için MHP’yi ziyaret ettiğini söyledi.

MHP İlçe Başkanı Ali Dertlide yapılan ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi ve Yongalık Mahalle Muhtarının kendisine aktardığı belediye ile ilgili tüm sorunları Belediye Başkanı Bilal Soykan’a aktaracağını ve sorunun çözümü için çalışacaklarını söyledi. Yongalık mahalle Muhtarı Daloğlu ve Aza Yıldız’ın yaptığı ziyarette MHP’li Belediye Meclis Üyesi Ergün Öztürk de hazır bulundu.