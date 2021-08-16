Güreş bahane ziyaret şahane oldu

İstanbul Şile Belediye Başkanı Akyazılı İlhan Ocaklı tarafından düzenlenen

Bu haber 2021-08-16 23:03:05 eklenmiş ve 35 kez görüntülenmiştir.

İstanbul Şile Belediye Başkanı Akyazılı İlhan Ocaklı tarafından düzenlenen bu yıl 14. cüsü düzenlenen yağlı pehlivan güreşlerine Akyazı’da yağlı güreş denildiğinde ilk akla gelen isimlerden biri olan Savaş Tan’da bu güreşleri izlemek için Şile’ye gitti.

Savaş Tan güreş öncesi çok sevdiği ve yakın arkadaşı ve dostu olan Belediye Başkanı İlhan Ocaklıyı da makamında ziyaret ederek hasret giderdi.

Eski günlerini, özellikle de çocukluk ve gençlik yıllarını konuşan bu iki eskimeyen dost güreş alanına giderek kıran kırana geçen güreşleri birlikte izlediler.

Bu yıl 14.cüsü yapılan güreşlerin başpehlivanı Kırkpınar başpehlivanı Ali Gürbüz oldu. Ali Gürbüz yine Kırkpınar’da olduğu gibi finalde İsmail Koç’la karşılaştı ve kıran kırana geçen mücadeleden bir kez daha Ali Gürbüz galip çıktı ve Şile yağlı pehlivan güreşlerinin başpehlivanı olmayı başardı.

13 Ağustos 2021 Cuma günü yapılan Şile yağlı pehlivan güreşlerine çeşitli boylarda 700 güreşçi katıldı. Kırkpınar’da güreşen 50 başpehlivan da bu güreşte dereceye girmek için mücadele etti.