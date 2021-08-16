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BERBERLER ODASI BAŞKANINDAN AŞI’YA DAVET VAR

Akyazı Berberler Odası Başkanı Hasan Cengiz meslektaşları
Bu haber 2021-08-16 22:59:57 eklenmiş ve 36 kez görüntülenmiştir.

 

 

Akyazı Berberler Odası Başkanı Hasan Cengiz meslektaşları başta olmak üzere aşı olmayan Akyazılıları hem kendi sağlıkları, hem de ilişki içinde oldukları ailesi, yakınları ve arkadaşlarının sağlıkları için aşı olmaya davet etti.

2. doz aşısını yaparken açıklama yapan Berberler Odası Başkanı Hasan Cengiz, COVİD 19’un yayılma ve bulaşmayı çok hızlı bir şekilde arttırdığına dikkat çekti ve bu salgından korunmanın en önemli unsurlarından biri ve ilk sırada olan aşı olduğuna dikkat çekti ve akabinde de üç önemli kural olan maske-mesafe ve hijyene uyulması gerektiğinin altını çizdi.

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