Mudurnu Deresi kıyısındaki Tomruk depoları korkutuyor

Kastamonu ,Sinop, Karabük ve Bartın’da yaşanan Sel felaketi sonrası Akyazı’da Mudurnu Deresi

Bu haber 2021-08-16 07:36:14 eklenmiş ve 64 kez görüntülenmiştir.

Kastamonu ,Sinop, Karabük ve Bartın’da yaşanan Sel felaketi sonrası Akyazı’da Mudurnu Deresi kıyısında bulunan tomruk depoları gündeme geldi.

Özellikle Ormanlarıyla anılan Kastamonu il ve ilçelerinde yaşanan sel felaketinde taşan derelerde görünen Tomrukların nasıl çevresine hasar verdiği Köprüleri hatta çok katlı binaların yıkılmasında önemli faktör olmuştu.

Karadeniz’de yaşanan bu felaket sonrası batı Karadeniz’de bulunan Sakarya ve çevresindeki yerleşim yerlerindeki Orman işletmelerine ait Tomruk depoları gündeme gelmeye başladı.

Akyazı Mudurnu Deresi çevresinde Dokurcun Mahallesinden başlayan Akyazı ilçe merkezine kadar uzanan ve bir çok yerinde dere kenarında hatta dere yatağında bulunan Orman İşletmesine bağlı Tomruk depoları ilçe halkının tedirgin etmekte,

İlçe halkının son günlerde sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarda Akyazı Kastamonu Bozkurt ilçesine benzenesin bir an önce Mudurnu deresi kıyısında bulunan Tomruk depoları Dere kıyısı ve dere yataklarında alını dere yataklarından uzak bölgelere taşınsın,Olası Mudurnu Deresi taşkınında en büyük hasarı bu Tomruklar verecek paylaşımlarda bulunuyorlar