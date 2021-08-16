BELEDİYEDEN SEL BÖLGESİNE İÇME SUYU

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Akyazı belediyesi sel felaketi yaşayan illerimizden Kastamonu’ya
Bu haber 2021-08-16 07:33:00 eklenmiş ve 59 kez görüntülenmiştir.

Akyazı belediyesi sel felaketi yaşayan illerimizden Kastamonu’ya Damperli Kamyon ve içme suyu gönderdi.

Akyazı Belediyesi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Sel felaketi yaşayan illerimizden Kastamonu’ya çalıştırılmak üzere bir Damperli Kamyon ve İçme suyu gönderdiğini paylaştı.

Akyazı Belediye başkanı Bilal Soykan Akyazı Belediyesi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ‘’İçişleri bakanlığımızın talebi ile Kastamonu ilimizde yaşanan sel felaketinde çalışmak üzere bir kamyonumuzu, bölgemizde faaliyet gösteren Su fabrikasının ikramı olan suları afet bölgesine gönderdik. Rabbim Ülkemizi, Milletimizi ve tüm insanlığı afetlerden muhafaza eylesin.’’paylaşımında bulundu.
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