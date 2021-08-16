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Otomobille çarpışan Motosiklet sürücüsü genç Hastaneye kaldırıldı

Akyazı Altındere Osmanağa Mahallesi Osmanağa Bıçkıdere köprüsü üzerinde Otomobille Motosiklet kafa kafaya çarpıştı.
Bu haber 2021-08-16 07:29:27 eklenmiş ve 67 kez görüntülenmiştir.

 

Akyazı Altındere Osmanağa Mahallesi Osmanağa Bıçkıdere köprüsü üzerinde Otomobille Motosiklet kafa kafaya çarpıştı. Kazada yaralanan Motosiklet sürücüsü Adem K. Ambulansla Hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgilere göre Bu gün saat 16.00 civarında Akyazı Altındere Osmanağa Mahallesi Bıçıkıdere köprüsü üzerinde 54 KZ 39** plakalı Otomobil ile Adem K. İdaresindeki 54 KV 94** Motosiklet çarpıştı. Kazada Motosiklet sürücüsü Adem K. Yaralandı.

Kazayı gören vatandaşlar olay yerine koşarken Ambulans ve Jandarmayada haber verdiler.Olay yerine gelen 112 Ambulans Sağlık ekipleri yaralı gence ilk müdahaleleri yaptıktan sonra Akyazı Devlet Hastanesine kaldırdılar.

Kaza nedeniyle Akyazı Çamlıca Hendek yolu kısa süreli Trafiğe kapanırken Jandarma kaza ile ilgili inceleme başlattı.


 
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