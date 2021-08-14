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RATED'TE GENEL KURUL : ADIYAMAN GÜVEN TAZELEDİ

RATED'TE GENEL KURUL : ADIYAMAN GÜVEN TAZELEDİ

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RATED'TE GENEL KURUL : ADIYAMAN GÜVEN TAZELEDİ

Sakarya Radyo, Televizyon ve İnternet Yayıncıları Derneği
Bu haber 2021-08-14 23:32:32 eklenmiş ve 45 kez görüntülenmiştir.

Sakarya Radyo, Televizyon ve İnternet Yayıncıları Derneği (RATED)7. Olağan Genel Kurulu gerçekleştirildi. Genel Kurul neticesinde 6. Dönem Yönetim Kurulu, Denetim Kurulu, İstişare Kurulu ve mali bilanço ibra edildi. Genel Kurulun ardından seçim yapılarak, 7. Dönem Yönetim Kurulu belirlendi.

 Genel Kurulun ardından Başkan H. Remzi Adıyaman; “Pandemi öncesinde üyelerimizle birçok faaliyet gerçekleştirdik. Pandemi sürecinde, bazı faaliyetlerimizi ertelemek zorunda kaldık. Merdiven altı yayıncılar ile ilgili sorunları her platformda dile getirerek üyelerimizin haklarını savunduk. RATED olarak başta gelen sorunumuz bir binamızın olmamasıdır. Bu konuyla ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Bir sonraki dönem için benim düşüncem yönetimde daha genç bir kadronun olması şeklinde. Genel Kurulumuza katılan tüm üyelerimize, şahsım ve Yönetim Kurulu adına teşekkür ediyorum. Seçimin hayırlı olmasını temenni ederim.” dedi.

Seçim sonucuna göre Yönetim Kurulu, Denetim Kurulu ve İstişare Kurulu aşağıdaki gibidir;

Yönetim Kurulu: Hüseyin Remzi ADIYAMAN, Zafer BÜYÜ, Nurettin ERYILMAZ, İlknur ÇAKAR, Namık CİHAN, Adem GÜNGÖR, Muammer ALTIOK

Denetim Kurulu: Aysel UZUN, Sibel UYGUN, Rukiye İNAK BÜLBÜL

İstişare Kurulu:Ferhun TARIM, Yahya BAKIR, Güven HASBAŞ, Ahmet BAĞ, Hüseyin ÖZÇELİK, Şaban MERGÜL, Sedat BALTA
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RATED'TE GENEL KURUL : ADIYAMAN GÜVEN TAZELEDİ
RATED'TE GENEL KURUL : ADIYAMAN GÜVEN TAZELEDİ
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