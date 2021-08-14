RATED'TE GENEL KURUL : ADIYAMAN GÜVEN TAZELEDİ

Sakarya Radyo, Televizyon ve İnternet Yayıncıları Derneği (RATED)7. Olağan Genel Kurulu gerçekleştirildi. Genel Kurul neticesinde 6. Dönem Yönetim Kurulu, Denetim Kurulu, İstişare Kurulu ve mali bilanço ibra edildi. Genel Kurulun ardından seçim yapılarak, 7. Dönem Yönetim Kurulu belirlendi.
Seçim sonucuna göre Yönetim Kurulu, Denetim Kurulu ve İstişare Kurulu aşağıdaki gibidir;
Yönetim Kurulu: Hüseyin Remzi ADIYAMAN, Zafer BÜYÜ, Nurettin ERYILMAZ, İlknur ÇAKAR, Namık CİHAN, Adem GÜNGÖR, Muammer ALTIOK
Denetim Kurulu: Aysel UZUN, Sibel UYGUN, Rukiye İNAK BÜLBÜL
İstişare Kurulu:Ferhun TARIM, Yahya BAKIR, Güven HASBAŞ, Ahmet BAĞ, Hüseyin ÖZÇELİK, Şaban MERGÜL, Sedat BALTA