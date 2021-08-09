ACELLE ŞENLİKLERİNE KAYMAKAMDAN SORUŞTURMA

Akyazı Kaymakamlığı Acella yayla şenliği içinyazılı bir açıklama yaptı.

Bu haber 2021-08-09 15:36:43 eklenmiş ve 57 kez görüntülenmiştir.

Akyazı Kaymakamlığı Acella yayla şenliği içinyazılı bir açıklama yaptı.

Akyazı Kaymakamı Yakup Güney imzasıyla yapılan yazılı açıklamaya göre 6-8 Ağustos tarihlerinde yapılan Acella yayla şenliğine verilen izinde sadece hayatlarını kaybeden vatandaşlarımız ve şehitlerimiz için kuran-ı kerim ve mevlid-i şerif okumasına izin verildiği, programda yer alan konser, müzik ve eğlence bölümü için izin verilmediği açık bir şekilde şenliği düzenleyen kişilere bildirilmesine ve tebliğ edilmesine rağmen, verilen iznin dışına çıkılarak konser verildiği ve böylece etkinliklerle ilgili olarak alınan karara uyulmadığı görüldüğünden uymayanlar hakkında idari ve adli işlemlerin başlatıldığına ilişkin Kaymakamlık açıklaması şöyle;

Akyazı Kaymakamlığı Basın bülteni;

6-7-8 Ağustos 2021 tarihlerinde İlçemiz Acelle Yaylasında yapılmak istenen şenliğe ilişkin müracaat Kaymakamlığımızca değerlendirilmiş olup; İlimiz ve İlçemizde Koronavirüs vakalarında meydana gelen artış ve toplum sağlığı açısından oluşturduğu risk, ülkemizde meydana gelen ve hepimizi derinden yaralayan orman yangınlarının devam etmesi, ilimizin her kesiminde ve kamuoyunda oluşan hassasiyet ve ilçemizde de olası orman yangınları tehlikesinin önüne geçebilmek amacıyla, organizasyonu yapan dernekle de görüşülerek planlanan programların konser, müzik ve eğlence kısımları ilgili kişilerle istişare edilerek ve Sayın Valimizin de talimatları alınarak iptal edilmiş ve karar ilgili derneğe tebliğ edilmiştir. Bunun yanı sıra dernek ve ilgililer de konser müzik ve eğlence kısımlarının programdan kaldırıldığını bildirmişlerdir. Program kapsamında orman yangınlarında hayatını kaybeden vatandaşlarımız ve şehitlerimiz için Kuranı Kerim okunması, mevlid programı yapılması ve açık alanda sergi açılması vb. etkinliklerin yapılacağı dernek tarafından da belirtilmiştir ve bu programlar icra edilmiştir.

Program boyunca genel olarak Kaymakamlığımızca alınan kararlara uyulmuştur. Ancak program dahilinde iptal edilen konserler ile ilgili alınan kararlara ve tebligatlara rağmen ilgili dernek ve program sorumlusu kişiler tarafından 7 Temmuz Cumartesi günü bir süreliğine bir sanatçı tarafından konser faaliyeti gerçekleştirildiği, alınan kararlara aykırı hareket edildiği tespit edilmiştir. Etkinlikler ertesi gün itibariyle sonlandırılmıştır.

Bu nedenle alınan kararlara aykırı hareket eden ilgililer ve sorumlular hakkında gerekli adli ve idari işlemler başlatılmıştır. 09.08.2021

AKYAZI KAYMAKAMLIĞI