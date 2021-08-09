AMAÇ SOHBET ÇAY BAHANE

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Akyazı’da görev yapan mahalle muhtarlarının birlik ve beraberlikleri bilinir
Bu haber 2021-08-09 15:34:39 eklenmiş ve 59 kez görüntülenmiştir.

 

Akyazı’da görev yapan mahalle muhtarlarının birlik ve beraberlikleri bilinir. Fırsat buldukça sık sık bir araya gelen mahalle muhtarları bu bir araya gelişte bir taraftan çaylarını yudumlarlarken, bir taraftan da sorunlarını arkadaşlarına aktararak onlardan hem destek hem de yol göstermelerini isterler.

Akyazı Muhtarlar Derneği Başkanı ve Gazi Süleyman paşa Mahalle Muhtarı Yaşar Kahraman, Kuzuluk Orta Mahalle Muhtarı Murat Çakmakçı, Yeniorman Mahalle Muhtarı Ahmet Savaş, Pazarköy Mahalle Muhtarı Zekeriya Akcan, İnönü Mahalle Muhtarı Bülent Kılıç, Merkez Yeniköy Mahalle Muhtarı Necmi Saka ve Fatih Mahalle Muhtarı Ramazan Gören Gazi Süleyman Paşa Cami önündeki çay ocağında bir araya gelip hem çaylarını içtiler hem de dertleştiler.

Muhtarlar Derneği Başkanı Yaşar Kahraman, Mahalle Muhtarlarının zaman zaman bu tür bir araya geliş yapıyor olmamız artık olağan olarak kabul edilmelidir. Bu bir araya gelişler biz Akyazı da görev yapan Muhtarlar olarak birlik ve beraberliğimizi göstermesi bakımından çok önemlidir dedi ve bütün mahalle muhtarlarına bu tür bir araya gelişleri sıklıkla yapmayı ihmal etmeyin çağrısı yaptı.

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