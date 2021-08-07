Anasayfa
Gazeteler
Üye Girişi
Yeni Kayıt
Akyazı Güncel
Akyazı Asayiş
Akyazı Magazin
Akyazı Siyaset
Akyazı Spor
Vefat
Videolar
Eğitim
Saglık
TÜMÜ
RSS / XML
Mobil Site
Sitene Ekle
Künye
İletişim
MHP “AKYAZI DEVLETİMİZE MEYDAN OKUNACAK YER DEĞİLDİR”

MHP “AKYAZI DEVLETİMİZE MEYDAN OKUNACAK YER DEĞİLDİR”

KAYMAKAM ACELLEDE ŞENLİK YOK DEDİ ORGANİZATÖR DİNLEMEDİ

KAYMAKAM ACELLEDE ŞENLİK YOK DEDİ ORGANİZATÖR DİNLEMEDİ

ACELLEDE EĞLENCE YOK MEVLÜT VAR

ACELLEDE EĞLENCE YOK MEVLÜT VAR

Otomobil Köprü korkuluğuna çarptı 1 yaralı

Otomobil Köprü korkuluğuna çarptı 1 yaralı

BEDEN EĞİTİMİ ÖĞRETMENİNİN BÜYÜK BAŞARISI

BEDEN EĞİTİMİ ÖĞRETMENİNİN BÜYÜK BAŞARISI

BAKALIM KİMİN DEDİĞİ OLACAK

BAKALIM KİMİN DEDİĞİ OLACAK

MHP “AKYAZI DEVLETİMİZE MEYDAN OKUNACAK YER DEĞİLDİR”

Milliyetçi Hareket Partisi Akyazı ilçe teşkilatı sosyal medyadan yaptığı açıklamada günlerdir polimik konusu
Bu haber 2021-08-07 22:53:15 eklenmiş ve 163 kez görüntülenmiştir.

 

Milliyetçi Hareket Partisi Akyazı ilçe teşkilatı sosyal medyadan yaptığı açıklamada günlerdir polimik konusu olan Acelle yayla şenlikleri konusunda sert bir açıklama yaptı. Açıklamada Akyazı Devletimize meydan okunacak yer değildir. Denildi.

 İŞTE O AÇIKLAMA

Ülkemiz de, yaşadığımız ilimiz Sakarya'mız da, ilçemiz Akyazı'mız da, Kaymakamımız da, devletimizin tüm resmi kurum ve kuruluşları da bizler için millidir ve manevi değeri üst seviyededir.

Horon da bizim, çalgı da bizim, zılgıt da bizim  eğlence de bizim.Bu kültür Türk milletini var eden değerlerdir buna kimsenin itirazı yok ve olamaz da...Ancak....                                                Günlerdir yapılacak mı yapılmayacak mı diye merak edilen 17. Acelle Şenlikleri Akyazı Kaymakamımız sayın Yakup GÜNEY  Bey'in artan Covit-19 vakaları ve olası orman yangınlarını gerekçe gösterip olumsuz görüş bildirmesine rağmen dün itibarıyla başlamış ve tüm hızıyla maalesef devam etmektedir.

Evet Covit-19 pandemisiyle iyice gerildik, sel ve doğal afetler bizleri bunalttı ve ilimizde henüz başlamamış olmasına rağmen, ülkemizin bir çok yerinde ve özellikle Ege ve Akdeniz turizm bölgelerimizde yaşanan yangınlar nedeniyle yaklaşık 10-12 vatandaşımız ve bir çok masum canlı hayatını kaybetmiş, insanlar evlerini, malını mülkünü kaybedip yangınlarla cebelleşirken ve binlerce hektar ormanımız yanıp kül olmuş ve yangınlar hala kontrol altına alınamamış ve devam ediyorken, çeşitli bahaneler öne sürerek bu şenlikleri yapmayı hiç doğru bulmuyoruz.

 
ETİKETLER :
Yorumlar
Adınız :
E-Mail :
Başlık :
Yorumunuz :
Güvenlik :
Değiştir  
Toplam 0 yorum. Tüm yorumları okumak için tıklayın.
Diğer Akyazı Asayiş haberleri
22:59 - MHP “AKYAZI DEVLETİMİZE MEYDAN OKUNACAK YER DEĞİLDİR”
Milliyetçi Hareket Partisi Akyazı ilçe teşkilatı sosyal medyadan yaptığı açıklamada günler...
22:31 - Otomobil Köprü korkuluğuna çarptı 1 yaralı
Akyazı Topağaç Mahallesinde Köprü korkuluklarına çarpan...
06:56 - MEZARLIKTAN ARSA ÇEVİRMEYE KALKINCA
Olay Kuzuluk Şose Mahallesi merkez mezarlığında cereyan etti. Mezarlıkta tel örgüyle ...
06:50 - KAYIP ÇOCUK BULUNDU
Akyazı’ya bağlı Dokurcun Mahallesine Fındık toplamak için geldiği ailesinin...
06:48 - SAKTİM’den Manvgat’a yardım konvoyu
Gönüllü Ekibi olarak Yangın, Trafik kazaları ve Afetlere gönüllü müdahale eden Sakarya Ara...
17:57 - 2021 ACELLE ŞENLİKLERİNE İZİN YOK
Her yıl Akyazı’ya bağlı Hanyatak Köyü ve çevresini Güzelleştirme Derneği tarafından...
Köşe Yazarları
 ‹ 
 › 
TÜMÜ +
Döviz Kurları
bizimakyazi.com
© Copyright 2021 akyazı. Tüm hakları saklıdır. Bu site Gazi SOFT haber yazılımı alt yapısı ile yapılmıştır.
BÖLGE HABERLERİ