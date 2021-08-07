MHP “AKYAZI DEVLETİMİZE MEYDAN OKUNACAK YER DEĞİLDİR”

Milliyetçi Hareket Partisi Akyazı ilçe teşkilatı sosyal medyadan yaptığı açıklamada günlerdir polimik konusu

Bu haber 2021-08-07 22:53:15 eklenmiş ve 163 kez görüntülenmiştir.

Milliyetçi Hareket Partisi Akyazı ilçe teşkilatı sosyal medyadan yaptığı açıklamada günlerdir polimik konusu olan Acelle yayla şenlikleri konusunda sert bir açıklama yaptı. Açıklamada Akyazı Devletimize meydan okunacak yer değildir. Denildi.

İŞTE O AÇIKLAMA

Ülkemiz de, yaşadığımız ilimiz Sakarya'mız da, ilçemiz Akyazı'mız da, Kaymakamımız da, devletimizin tüm resmi kurum ve kuruluşları da bizler için millidir ve manevi değeri üst seviyededir.

Horon da bizim, çalgı da bizim, zılgıt da bizim eğlence de bizim.Bu kültür Türk milletini var eden değerlerdir buna kimsenin itirazı yok ve olamaz da...Ancak.... Günlerdir yapılacak mı yapılmayacak mı diye merak edilen 17. Acelle Şenlikleri Akyazı Kaymakamımız sayın Yakup GÜNEY Bey'in artan Covit-19 vakaları ve olası orman yangınlarını gerekçe gösterip olumsuz görüş bildirmesine rağmen dün itibarıyla başlamış ve tüm hızıyla maalesef devam etmektedir.

Evet Covit-19 pandemisiyle iyice gerildik, sel ve doğal afetler bizleri bunalttı ve ilimizde henüz başlamamış olmasına rağmen, ülkemizin bir çok yerinde ve özellikle Ege ve Akdeniz turizm bölgelerimizde yaşanan yangınlar nedeniyle yaklaşık 10-12 vatandaşımız ve bir çok masum canlı hayatını kaybetmiş, insanlar evlerini, malını mülkünü kaybedip yangınlarla cebelleşirken ve binlerce hektar ormanımız yanıp kül olmuş ve yangınlar hala kontrol altına alınamamış ve devam ediyorken, çeşitli bahaneler öne sürerek bu şenlikleri yapmayı hiç doğru bulmuyoruz.