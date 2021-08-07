KAYMAKAM ACELLEDE ŞENLİK YOK DEDİ ORGANİZATÖR DİNLEMEDİ

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Akyazı Kaymakamlığının toplum sağlığına risk oluşturduğu gerekçesi ile uygun görmediği Acelle Yayla Şenlikleri bugün başladı
Bu haber 2021-08-07 22:49:20 eklenmiş ve 169 kez görüntülenmiştir.

Akyazı Kaymakamlığının toplum sağlığına risk oluşturduğu gerekçesi ile uygun görmediği Acelle Yayla Şenlikleri bugün başladı. Sosyal medyadan canlı yayın yapan organizatör Necati Selvitop, Akyazı Kaymakamını hedef alarak, “Bir kaymakamı aşamadık Cumhurbaşkanım. Akyazı Kaymakamı bize kök söktürüyor” ifadelerini kullandı

Akyazı Kaymakamlığı 6 ve 8 Ağustos tarihleri arasında Acella Yaylasında yapılması planlanan şenliğine 'Covid 19' vakalarında meydana gelen artış ve toplum sağlığı açısından risk oluşturması gerekçesiyle izin vermemiş, Şenlik Koordinatörü Necati Selvitop ise şenliklerin yapılacağını belirtmişti…

 

 Uygun görülmeyen o şenlik bugün başladı. Şenlik alanından sosyal medyada canlı yayın yapan organizatör Necati Selvitop, “Bir kaymakamı aşamadık Cumhurbaşkanım. Akyazı Kaymakamı bize kök söktürüyor Cumhurbaşkanım. Sayın Valimizi seviyoruz. Bu millet yaylasından, Cumhurbaşkanından ayrılmaz reisim. Akyazı Acelle de bize göz açtırmıyorlar reisim. Lütfen reisim emrin yeter” ifadelerini kullandı.


 Şenlik alanında kurulan tezgahları gezen Selvitop, vatandaşlara Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın selamlarını getirdiğini belirtirken, 9 bin 99 aracın yolda olduğunu ve aile boyu horon tepeceklerini ifade etti.

Selvitop’un dediği gibi de oldu. Akyazı Kaymakamının yasakladığı Acelle şenliklerine Selvitop’un çağrısına uyarak katıldılar biz devleti takmıyoruz dercesine doyasıya horon teptiler ve ses sanatçısının türküleri ile coştular.

Bu durum karşısında yasaklamasına rağmen şenlikleri yapmaya devam edenler hakkında Kaymakamın ne yapacağını merak ediyor.  

 
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