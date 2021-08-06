Otomobil Köprü korkuluğuna çarptı 1 yaralı

Akyazı Topağaç Mahallesinde Köprü korkuluklarına çarpan Otomobilde yaralanan bir kişi Hastaneye kaldırıldı.
Edinilen bilgilere göre Akyazı Topağaç Mahallesinde Osman B. İdaresindeki 54 AU 6** plakalı Otomobil direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Köprü Korkuluklarına çarptı. Kazada araçta yolcu olarak bulunan bir kişi yaralandı.
Kazayı fark eden çevre sakinleri yardıma koşarken Ambulans ve Jandarmadan yardım istediler.
Olay yerine gelen 112 Ambulans Sağlık ekipleri yaralıya ilk müdahaleleri yaptıktan sonra Akyazı Devlet Hastanesine kaldırırken Jandarma kaza ile ilgili inceleme başlattı.