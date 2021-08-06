BAKALIM KİMİN DEDİĞİ OLACAK

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Geleneksel hale getirilen Akyazı Acella yayla şenliği geçen yıl COVİD 19 salgını nedeniyle yapılamamıştı.
Bu haber 2021-08-06 22:14:15 eklenmiş ve 88 kez görüntülenmiştir.

 

Geleneksel hale getirilen Akyazı Acella yayla şenliği geçen yıl COVİD 19 salgını nedeniyle yapılamamıştı. Bu yıl şenliği yapmak için Dernek başkanı Akyazı Kaymakamlığına yazılı müracaatta bulundu ve şenliğe 6-8 Ağustos günleri yapmak istediğini müracaat dilekçesine yazdı.

Derneğin yaptığı müracaatı inceleyen Akyazı Kaymakamlığı COVİD 19 salgın hastalığındaki artış ve toplum sağlığı açısından oluşan riskler nedeniyle şenliğin bu süreçte yapılması uygun görülmemiştir şeklindeki yazı Kaymakam Yakup Güney tarafından imzalanarak ilgili derneğe ve gereği içinde İlçe Jandarma Komutanlığına gönderildi. Böylece Acella yayla şenliği için istenen izin alınamamış oldu.

Hanyatak Mahalle Muhtarlığı, Dernek başkan ve yönetimi ile Organizatör yayla şenliğini yapmaya kararlılar. Zira “Şenlik iptal oldu” diye yapılan haberlerin doğru olmadığını açıklayan bu üçlü “Şenlik yapılacak” diye ısrar ederken, Kaymakam Yakup Güney’de “istenen izin verilmemiştir” açıklaması yapıyor.

Son üç gündür Akyazı’da en çok konuşulan konu haline gelen “şenlik yapılacak mı, yapılmayacak mı” sorusu 6 Ağustos 2021 Cuma günü netleşecek. Bakalım kimin dediği olacak.

 
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